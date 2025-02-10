Названия двух подразделений "Укрзализныци" являются пропагандой российской имперской политики, — УИНП

В Институте нацпамяти отметили, что соответствующие названия не соответствуют современному разделению страны и территории обслуживания населения.

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Функционирование названий регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" и регионального филиала "Южная железная дорога" является пропагандой российской имперской политики. Об этом заявили в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП).

"Названия региональных филиалов ПАО "Укрзализныця": регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" и регионального филиала "Южная железная дорога" содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее функционирование этих названий является пропагандой российской имперской политики", — отметили там.

Отмечается, что название регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" является калькой с русского названия "Юго-Западная железная дорога". В свою очередь это происходит от названия "Юго-Западный край России" ("Юго-Западный край России" относительно имперского административного и политического центра Санкт-Петербурга). В Российской империи XIX-XX вв. это была часть "Западного края" ("Западного края") для обозначения трех губерний Правобережной Украины — Киевской, Подольской и Волынской.

"Таким образом, название регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Укрзализныця" связано с реализацией российской имперской политики и является историко-географическим атавизмом, что не соответствует современному административно-территориальному делению Украины, а также территории обслуживания населения и хозяйственной деятельности указанного филиала", — добавили в УИНП.

Название регионального филиала "Южная железная дорога" ПАО "Укрзализныця", унаследованное с советских времен (географически локализовано на юге от Москвы, столицы бывшего СССР) связано с реализацией российской имперской политики. Она является историко-географическим атавизмом и не соответствует современному административно-территориальному делению Украины, территории обслуживания населения и хозяйственной деятельности указанного филиала — она почти полностью обслуживает северо-восточные регионы Украины.

В УИНП подытожили, что действующие названия указанных филиалов связаны с реализацией российской имперской политики и до сих пор отражают реалии административно-территориального деления бывшей Российской империи и увековечивают безгосударственное колониальное положение Украины в ее составе.

Напомним, ранее экспертная комиссия украинского института национальной памяти признала Михаила Булгакова символом российской имперской политики. Однако в Музее истории Киева хотели презентовать книгу об этом авторе.

К тому же из школьной программы предмета "Зарубежная литература" в 2022 изъяли ряд российских и белорусских авторов. В частности, убрали также книги Михаила Булгакова.