Назви двох підрозділів "Укрзалізниці" є пропагандою російської імперської політики, — УІНП

В Інституті нацпамʼяті зазначили, що відповідні назви не відповідають сучасному поділу країни та території обслуговування населення.

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Функціонування назв регіональної філії "Південно-Західна залізниця" та регіональної філії "Південна залізницяʼ є пропагандою російської імперської політики. Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"Назви регіональних філій ПАТ "Укрзалізниця": регіональної філії "Південно-Західна залізниця" та регіональної філії "Південна залізниця" містять символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цих назв є пропагандою російської імперської політики", — зазначили там.

Зазначається, що назва регіональної філії "Південно-Західна залізниця" є калькою з російської назви "Юго-Западная железная дорога". Своєю чергою це походить від назви "Юго-Западный край России" ("Південно-Західний край Росії" щодо імперського адміністративного та політичного центру Санкт-Петербурга). У Російській імперії XIX‒XX ст. це була частина "Западного края" ("Західного краю") на позначення трьох губерній Правобережної України ‒ Київської, Подільської та Волинської.

"Таким чином, назва регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" пов’язана з реалізацією російської імперської політики і є історико-географічним атавізмом, що не відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу України, а також території обслуговування населення і господарській діяльності вказаної філії", — додали в УІНП.

Назва регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", успадкована з радянських часів (географічно локалізована на півдні від Москви, столиці колишнього СРСР) пов’язана з реалізацією російської імперської політики. Вона являється історико-географічним атавізмом та не відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу України, території обслуговування населення та господарської діяльності вказаної філії — вона майже повністю обслуговує північно-східні регіони України.

В УІНП підсумували, що чинні назви вказаних філій пов’язані з реалізацією російської імперської політики й дотепер відображають реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії та увічнюють бездержавне колоніальне становище України в її складі.

Нагадаємо, раніше експертна комісія українського інституту національної пам'яті визнала Михайла Булгакова символом російської імперської політики. Однак в Музеї історії Києва хотіли презентувати книгу про цього автора.

До того ж зі шкільної програми предмета "Зарубіжна література" у 2022 вилучили низку російських та білоруських авторів. Зокрема, прибрали також книги Михайла Булгакова.