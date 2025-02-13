В Киеве ухудшилось состояние качества воздуха: где худшая ситуация и как действовать

В КГВА отметили, что причиной ухудшения воздуха является накопление пыли, поскольку маловетреная погода не способствует рассеиванию примесей.

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В столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram.

"Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — говорится в сообщении.

В КГВА порекомендовали до улучшения ситуации с состоянием воздуха:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

при наличии очистителя воздуха желательно включить его на максимум.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уточнили, что индекс качества воздуха, который применяется для оперативного информирования населения о состоянии качества воздуха, указывает лишь на краткосрочную ситуацию с качеством воздуха. Он не отражает долгосрочную (годовую) ситуацию с качеством воздуха, которая может существенно отличаться.

Где худшее качество воздуха в столице

По данным ресурса от Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета сейчас худшее качество воздуха наблюдается:

на улице Харьковское шоссе (Соцгород), 7/1 фиксируют самый высокий показатель по загрязненности — индекс качества воздуха (CAQI) 100;

на улице Туровская, 28 (Подол) показатель по загрязненности CAQI 98, то есть высокий;

на улице Архитектора Вербицкого, 26 (Харьковский массив) — показатель по загрязненности CAQI 97, то есть высокий;

на проспекте Европейского Союза, 64-Г (Виноградарь) — показатель по загрязненности CAQI 94;

на улице Китаевская, 22 также высокий показатель по загрязненности CAQI — 81.

Напомним, в среду, 12 февраля, Россия атаковала Киев баллистикой и запустила более 120 БПЛА. В результате атаки погиб один человек, еще несколько человек пострадали, среди них — 9-летний ребенок.

Предварительно сообщалось, что в обломках российских ракет найдены европейские запчасти и чипы. Это уже не первая атака ВС РФ на украинское вещание.