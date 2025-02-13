В Києві погіршився стан якості повітря: де найгірша ситуація і як діяти

В КМВА зазначили, що причиною погіршення повітря є накопичення пилу, оскільки маловітряна погода не сприяє розсіюванню домішок.

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У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря. У Києві зафіксоване підвищення концентрації завислих речовин. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram.

"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — йдеться в повідомленні.

В КМВА порекомендували до поліпшення ситуації зі станом повітря:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

у разі наявності очищувача повітря бажано увімкнути його на максимум.

В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України уточнили, що індекс якості повітря, який застосовується для оперативного інформування населення про стан якості повітря, вказує лише на короткострокову ситуацію з якістю повітря. Він не відображає довгострокову (річну) ситуацію з якістю повітря, яка може суттєво відрізнятися.

Де найгірша якість повітря в столиці

За даними ресурсу від Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради наразі найгірша якість повітря спостерігається:

на вулиці Харківське шосе (Соцмісто), 7/1 фіксують найвищий показник по забрудненості — індекс якості повітря (CAQI) 100;

на вулиці Турівська, 28 (Поділ) показник по забрудненості CAQI 98, тобто високий;

на вулиці Архітектора Вербицького, 26 (Харківський масив) — показник по забрудненості CAQI 97, тобто високий;

на проспекті Європейського Союзу, 64-Г (Виноградар) — показник по забрудненості CAQI 94;

на вулиці Китаївська, 22 також високий показник по забрудненості CAQI — 81.

Нагадаємо, в середу, 12 лютого, Росія атакувала Київ балістикою і запустила понад 120 БПЛА. В результаті атаки загинула одна людина, ще декілька осіб постраждало, серед них — 9-річна дитина.

Попередньо повідомлялось, що в уламках російських ракет знайдені європейські запчастини та чіпи. Це вже не перша атака ЗС РФ на українське мовлення.