В Житомире 16-летняя девушка изготовила взрывчатку, чтобы взорвать наряд полиции: что ей грозит

В СБУ сообщили, что девушка неоднократно получала заказы из России на изготовление новых взрывных устройств. Ей грозит 12 лет лишения свободы.

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В Житомире 16-летняя девушка изготовила взрывчатку, чтобы взорвать наряд полиции по заказу российских спецслужб. Ее задержала Служба безопасности Украины, сообщается в пресс-центре ведомства.

"Контрразведка Службы безопасности задержала агента РФ, которая готовила теракт против украинских правоохранителей в Житомире 19 января этого года. Напомним, тогда СБУ задержала двух российских агентов на попытке подрыва наряда полиции, который должен был прибыть по вызову на 102. Сейчас задержана фигурантка, которая по заказу рф изготовила два самодельных взрывных устройства (СВУ), которыми враг пытался взорвать житомирских полицейских", — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что фигурантка — 16-летняя местная жительница, которую в Telegram-канале "завербовал российский спецслужбист". Именно по его инструкции девушка самостоятельно изготовила взрывчатки, к одной из которых подключила мобильный телефон для дистанционной активации. Она спрятала их, а геолокацию сбросила "работодателю". По этим координатам мужчины забрали устройства и пытались взорвать украинских правоохранителей.

После предупреждения теракта девушке скрывалась у своих родственников, дополнительно еще получая заказ из России на изготовление новых взрывных устройств. Однако работникам СБУ удалось установить ее местонахождение и задержать в Бердичевском районе.

Во время обысков по местам пребывания у задержанной изъяты компоненты для взрывчатки, "сменные" сим-карты для конспирации и мобильный телефон с доказательствами преступлений. Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас девушка находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 23 января стало известно, что в Житомире двое мужчин вызвали полицейских, чтобы их взорвать. Однако правоохранителям удалось их задержать.

Добавим, что впоследствии в одном из отелей города Львов мужчина взорвал взрывчатку, в результате чего в заведении взрывной волной повредило окна и двери. Самого мужчину госпитализировали