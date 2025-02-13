У Житомирі 16-річна дівчина виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції: що їй загрожує

В СБУ повідомили, що дівчина неодноразово отримувала замовлення з Росії на виготовлення нових вибухових пристроїв. Їй загрожує 12 років позбавлення волі.

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В Житомирі 16-річна дівчина виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції на замовлення російських спецслужб. Її затримала Служба безпеки України, повідомляється у пресцентрі відомства.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку РФ, яка готувала теракт проти українських правоохоронців у Житомирі 19 січня цього року. Нагадаємо, тоді СБУ затримала двох російських агентів на спробі підриву наряду поліції, що мав прибути за викликом на 102. Наразі затримано фігурантку, яка на замовлення рф виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП), якими ворог намагався підірвати житомирських поліцейських", — йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що фігурантка — 16-річна місцева жителька, яку в Telegram-каналі "завербував російський спецслужбіст". Саме за його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Вона сховала їх, а геолокацію скинула "роботодавцю". За цими координатами чоловіки забрали пристрої та намагались підірвати українських правоохоронців.

Після попередження теракту дівчині переховувалась у своїх родичів, додатково ще отримуючи замовлення з Росії на виготовлення нових вибухових пристроїв. Однак працівникам СБУ вдалось встановити її місцеперебування та затримати у Бердичівському районі.

Під час обшуків за місцями перебування у затриманої вилучено компоненти для вибухівок, "змінні" сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Зараз дівчина перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що у Житомирі двоє чоловіків викликали поліцейських, щоб їх підірвати. Однак правоохоронцям вдалось їх затримати.

Додамо, що згодом в одному із готелів міста Львів чоловік підірвав вибухівку, в результаті чого в закладі вибуховою хвилею пошкодило вікна та двері. Самого чоловіка госпіталізували