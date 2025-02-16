До -16 градусов мороза и гололедица: какой будет погода в Украине в начале недели

Понедельник, 17 февраля, в Украине будет холодным. В основном будет сухо. Небольшой снег возможен лишь в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

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В Украине новая неделя начнется с холодной погоды. Морозы пока не планируют отступать. Потепления стоит ожидать аж со следующего понедельника. Прогнозом погоды на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 17 февраля, в Украине ночью ожидается -12…-17°C. Днем температура поднимется до -2…-7°C. В южных областях будет немного теплее — на 2-5 градусов выше.

Осадки маловероятны, однако в Полтавской, Сумской и Харьковской областях возможен небольшой снег.

"Потепление в Украине ориентировочно — после 24 февраля", — отметила Диденко.

Погода на завтра: прогноз от Укргидрометцентра: прогноз от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 17 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северных областях, а днем в большинстве центральных и восточных регионов пройдет небольшой снег. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля Фото: Укргидрометцентр

Ветер переменных направлений, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Ночью -10…-15°C, в Карпатах, на востоке, Сумской и Черниговской областях — до -18°C;

Днем -2…-7°C;

В южных областях и Закарпатье ночью -6…-11°C, днем около 0°C.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем — без осадков. Температура воздуха в столице ночью -11…-13°C, днем -4…-6°C.

В Киевской области ночью -10…-15°C, днем -2…-7°C. Ветер слабый, 3-8 м/с.

На дорогах ожидается гололедица, из-за чего Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

Напомним, 14 февраля синоптик Игорь Кибальчич объяснил, почему температура воздуха в Украине снизилась.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала о сильных осадках и гололеде на дорогах 15-16 февраля.