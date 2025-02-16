До -16 градусов мороза и гололедица: какой будет погода в Украине в начале недели
Понедельник, 17 февраля, в Украине будет холодным. В основном будет сухо. Небольшой снег возможен лишь в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В Украине новая неделя начнется с холодной погоды. Морозы пока не планируют отступать. Потепления стоит ожидать аж со следующего понедельника. Прогнозом погоды на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в понедельник, 17 февраля, в Украине ночью ожидается -12…-17°C. Днем температура поднимется до -2…-7°C. В южных областях будет немного теплее — на 2-5 градусов выше.
Осадки маловероятны, однако в Полтавской, Сумской и Харьковской областях возможен небольшой снег.
"Потепление в Украине ориентировочно — после 24 февраля", — отметила Диденко.
Погода на завтра: прогноз от Укргидрометцентра: прогноз от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, 17 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северных областях, а днем в большинстве центральных и восточных регионов пройдет небольшой снег. На остальной территории осадков не прогнозируют.
Ветер переменных направлений, скорость 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью -10…-15°C, в Карпатах, на востоке, Сумской и Черниговской областях — до -18°C;
- Днем -2…-7°C;
- В южных областях и Закарпатье ночью -6…-11°C, днем около 0°C.
В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем — без осадков. Температура воздуха в столице ночью -11…-13°C, днем -4…-6°C.
В Киевской области ночью -10…-15°C, днем -2…-7°C. Ветер слабый, 3-8 м/с.
На дорогах ожидается гололедица, из-за чего Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности.
Напомним, 14 февраля синоптик Игорь Кибальчич объяснил, почему температура воздуха в Украине снизилась.
Синоптик Наталья Диденко предупреждала о сильных осадках и гололеде на дорогах 15-16 февраля.