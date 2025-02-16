До -16 градусів морозу і ожеледиця: якою буде погода в Україні на початку тижня

Понеділок, 17 лютого, в Україні буде холодним. Здебільшого буде сухо. Невеликий сніг можливий лише у Полтавській, Сумській і Харківській областях.

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В Україні новий тиждень почнеться з холодної погоди. Морози поки не планують відступати. На потепління варто очікувати аж з наступного понеділка. Прогнозом погоди на завтра поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у понеділок, 17 лютого, в Україні вночі очікується -12…-17°C. Вдень температура підніметься до -2…-7°C. У південних областях буде трохи тепліше — на 2-5 градусів вище.

Опади малоймовірні, проте на Полтавщині, Сумщині та Харківщині можливий невеликий сніг.

"Потепління в Україні орієнтовно — після 24 лютого", — зазначила Діденко.

Погода на завтра: прогноз від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 17 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у північних областях, а вдень у більшості центральних та східних регіонів пройде невеликий сніг. На решті території опадів не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні на 17 лютого Фото: Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, швидкість 3-8 м/с.

Температура повітря:

Уночі -10…-15°C, у Карпатах, на сході, Сумщині та Чернігівщині — до -18°C;

Удень -2…-7°C;

У південних областях та Закарпатті вночі -6…-11°C, вдень близько 0°C.

У Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, вдень — без опадів. Температура повітря у столиці вночі -11…-13°C, вдень -4…-6°C.

На Київщині вночі -10…-15°C, вдень -2…-7°C. Вітер слабкий, 3-8 м/с.

На дорогах очікується ожеледиця, через що Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, 14 лютого синоптик Ігор Кібальчич пояснив, чому температура повітря в Україні знизилася.

Синоптикиня Наталія Діденко попереджала про сильні опади та ожеледицю на дорогах 15-16 лютого.