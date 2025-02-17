Российские власти уверены, что музей в честь Андрея Жданова "сохранит историческую память". Соратник диктатора Иосифа Сталина активно участвовал в репрессиях и подписал 176 "расстрельных списков".

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По поручению президента России Владимира Путина в оккупированном Мариуполе открыли музей в честь Андрея Жданова, соратника советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом сообщил в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Жданов репрессировал и убил тысячи людей. Теперь музей "правой руки" Сталина в оккупированном городе станет "сохранением исторической памяти", уверен чиновник.

Экспозицию музея готовили ученые-краеведы и историки из Петербурга и Мариуполя

"Это долгожданное и, безусловно, одно из знаковых событий в год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Экспозиция музея — большой совместный труд ученых, краеведов, историков Петербурга и Мариуполя", — написал Пиотровский.

Экспозицию музея готовили ученые-краеведы и историки из Петербурга и Мариуполя. В экспозиции уделяется внимание разным историческим периодам России: революции, Второй Мировой войне и послевоенному времени.

Что известно о "правой руке" Иосифа Сталина?

Андрей Жданов родился в Мариуполе в 1896 году, с 1948 по 1989 годы город назывался в его честь. Жданов был активным участником сталинских репрессий и подписал 176 "расстрельных списков". Он ответственен за смерти тысячи людей в разных регионах СССР.

После войны Жданов занялся подавлением творческой интеллигенции. В частности, писатели поэты Дмитрий Мережковский, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус и Федор Сологуб назывались "представителями реакционного мракобесия и ренегатства".

Министерство обороны России ранее приступило к выпуску cпецжурнала "Политрук", в котором отражены воспоминания об СССР и идеи Сталина.

Напомним, по версии издания Times, Путин хочет стать самым старым главой Кремля за всю историю России. Если он сохранит кресло президента до октября 2028 года, ему будет 76 лет.