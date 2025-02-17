Російська влада впевнена, що музей на честь Андрія Жданова "збереже історичну пам'ять". Соратник диктатора Йосипа Сталіна брав активну участь у репресіях і підписав 176 "розстрільних списків".

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За дорученням президента Росії Володимира Путіна в окупованому Маріуполі відкрили музей на честь Андрія Жданова, соратника радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це повідомив у Telegram віце-губернатор Санкт-Петербурга Борис Піотровський.

Жданов репресував і вбив тисячі людей. Тепер музей "правої руки" Сталіна в окупованому місті стане "збереженням історичної пам'яті", упевнений чиновник.

Експозицію музею готували вчені-краєзнавці та історики з Петербурга та Маріуполя

"Це довгоочікувана і, безумовно, одна зі знакових подій у рік захисника Вітчизни і 80-річчя Великої Перемоги. Експозиція музею — велика спільна праця вчених, краєзнавців, істориків Петербурга та Маріуполя", — написав Піотровський.

Експозицію музею готували вчені-краєзнавці та історики з Петербурга та Маріуполя. В експозиції приділяється увага різним історичним періодам Росії: революції, Другій Світовій війні та повоєнному часу.

Що відомо про "праву руку" Йосипа Сталіна?

Андрій Жданов народився в Маріуполі 1896 року, з 1948 по 1989 роки місто називалося на його честь. Жданов був активним учасником сталінських репресій і підписав 176 "розстрільних списків". Він відповідальний за смерті тисячі людей у різних регіонах СРСР.

Після війни Жданов зайнявся придушенням творчої інтелігенції. Зокрема, письменників поетів Дмитра Мережковського, В'ячеслава Іванова, Михайла Кузьміна, Андрія Білого, Зінаїду Гіппіус і Федора Сологуба називали "представниками реакційного мракобісся і ренегатства".

Міністерство оборони Росії раніше розпочало випуск спецжурналу "Політрук", у якому відображено спогади про СРСР та ідеї Сталіна.

Нагадаємо, за версією видання Times, Путін хоче стати найстарішим главою Кремля за всю історію Росії. Якщо він збереже крісло президента до жовтня 2028 року, йому буде 76 років.