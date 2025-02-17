"Свой патруль": в ГСЧС показали, как дельфины сопровождают украинских пограничников (видео)

На обнародованных кадрах видно, как стая дельфинов играет возле катера украинских пограничников, ныряя и выныривая из воды.

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В Черном море украинские пограничники патрулируют морские границы не в одиночестве. Компанию им часто составляют дельфины. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"В Черном море свой патруль. Дельфины сопровождают катера и корабли Морской охраны ГПСУ", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как стая дельфинов играет возле катера украинских пограничников, ныряя и выныривая из воды. Они кружат возле судна на пути его следования.

Ранее сообщалось, что в Черном море в результате использования россиянами гидролокаторов, которые действуют на некоторых судах военного флота ВС РФ возле Новороссийска и оккупированного Крыма, создаются мощные волны, которые негативно влияют на здоровье дельфинов. Попадая в зону облучения навигационных приборов судов, они получают мощную акустическую травму. При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть становятся фактически "слепыми" и теряют акустический контроль над средой и не могут ориентироваться в пространстве.

Также сообщалось, что ВС РФ во временно оккупированном Крыму держат дельфинов и используют их для достижения своих целей.