"Свій патруль": в ДСНС показали, як дельфіни супроводжують українських прикордонників (відео)

На оприлюднених кадрах видно, як зграя дельфінів бавиться біля катера українських прикордонників, пірнаючи і випірнаючи із води.

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В Чорному морі українські прикордонники патрулюють морські кордони не на самоті. Компанію їм часто складають дельфіни. Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"У Чорному морі свій патруль. Дельфіни супроводжують катери та кораблі Морської охорони ДПСУ", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як зграя дельфінів бавиться біля катера українських прикордонників, пірнаючи і випірнаючи із води. Вони кружляють біля судна на шляху його слідування.

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі внаслідок використання росіянами гідролокаторів, які діють на деяких суднах військового флоту ЗС РФ біля Новоросійську та окупованого Криму, створюються потужні хвилі, які негативно впливають на здоров'я дельфінів. Потрапляючи у зону опромінення навігаційних приладів суден, вони отримують потужну акустичну травму. При ураженні органів навігації та слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто стають фактично "сліпими" та втрачають акустичний контроль над середовищем та не можуть орієнтуватися в просторі.

Також повідомлялося, що ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму тримають дельфінів і використовують їх для досягнення своїх цілей.