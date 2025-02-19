Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Украине 20 февраля
Водителям и пешеходам стоит быть внимательными в четверг, ведь на дорогах возможна гололедица. Уже с 25 февраля температура воздуха будет увеличиваться.
В течение четверга, 20 февраля, в Украине будет сохраняться морозная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода на завтра, 20 февраля
Ночью ожидается -9-15 градусов, на Левобережье -12-19, на востоке до -20 градусов.
В течение дня 20-го февраля в Украине -1-6 градусов.
В частности, стоит ожидать небольшой снег ночью и утром на западе и севере, а днем — в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В других регионах — без существенных осадков.
Также водителям и пешеходам стоит быть внимательными, ведь на дорогах возможна гололедица.
Погода в Киеве 20 февраля
В столице 20 февраля ночью пройдет небольшой снег, а днем будет без существенных осадков. Ночью -7-9 градусов, днем -3-5 градусов.
Когда ожидать потепления
С 25 февраля температура воздуха будет увеличиваться.
В частности, Диденко рассказала, что 19 февраля — день рождения первой синоптической карты.
"19 февраля 1855 года директор Парижской обсерватории Урбен Леверье, открыватель планеты Нептун, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на промежуток между 9 и 10 часами утра. Это была прабабушка современных карт, в барическом платочке (то есть, только с линиями одинакового атмосферного давления), милая, улыбающаяся и любящая для своих нынешних сверхсовременных внуков", — написала синоптик.
Напомним, в Карпатах зафиксировали мороз 30 градусов.
Также Фокус писал о прогнозах синоптиков относительно потепления.