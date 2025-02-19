Невеликий сніг та морози: яка погода буде в Україні 20 лютого
Водіям та пішоходам варто бути уважними в четвер, адже на дорогах можлива ожеледиця. Уже з 25 лютого температура повітря буде збільшуватися.
Упродовж четверга, 20 лютого, в Україні зберігатиметься морозна погода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода на завтра, 20 лютого
Вночі очікується -9-15 градусів, на Лівобережжі -12-19, на сході до -20 градусів.
Протягом дня 20-го лютого в Україні -1-6 градусів.
Зокрема, варто очікувати невеликий сніг вночі та вранці на заході та півночі, а вдень — у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. В інших регіонах — без істотних опадів.
Також водіям та пішоходам варто бути уважними, адже на дорогах можлива ожеледиця.
Погода в Києві 20 лютого
У столиці 20 лютого вночі пройде невеликий сніг, а вдень буде без істотних опадів. Вночі -7-9 градусів, вдень -3-5 градусів.
Коли очікувати потепління
З 25 лютого температура повітря буде збільшуватися.
Зокрема, Наталка Діденко розповіла, що 19 лютого — день народження першої синоптичної карти.
"19 лютого 1855 року директор Паризької обсерваторії Урбен Левер'є, відкривач планети Нептун, представив Паризькій академії наук оперативну карту погоди в Європі на проміжок між 9 і 10 годинами ранку. Це була прабабуся сучасних карт, у баричній хусточці (тобто, лише з лініями однакового атмосферного тиску), мила, усміхнена і любляча для своїх теперішніх надсучасних онуків", — написала синоптикиня.
Нагадаємо, у Карпатах зафіксували мороз 30 градусів.
Також Фокус писав про прогнози синоптиків щодо потепління.