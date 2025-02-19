Атмосферный фронт принесет с собой снег: где в Украине ожидать осадки 20 февраля (карта)

В этот день стоит быть внимательными на дорогах, ведь ожидается гололедица и местами небольшой снег.

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В четверг, 20 февраля, в Украину переместится атмосферный фронт. Температура воздуха ночью ожидается до -17, днем — до +1. Об этом сообщает "Укргидромедцентр".

Там отметили, что 20 февраля с севера в Украину переместится атмосферный фронт. В связи с этим ожидается небольшой снег. Однако за фронтом атмосферное давление будет быстро расти — это обусловит в северных и западных областях днем погоду без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно северный, 5–10 м/с. На дорогах — местами гололедица.

Температура ночью ожидается -6…-11 градусов, в Карпатах и восточных областях — до -12…-17 градусов. Днем температура воздуха будет -3…-8 градусов, на западе и юге страны — от -4 градусов до +1.

Погода в Киеве

В столице в четверг, 20 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков.

Ветер ожидается преимущественно северный, 5–10 м/с. Температура ночью будет -7…-9 градусов, днем -4…-6 градусов.

Отметим, что в украинских Карпатах 19 февраля фиксировали температуру до -30. Днем столбик термометра показывал -25. В общем синоптики предупреждают украинцев, что морозы еще немного побудут в Украине, а потепление придет с 25 февраля.

Добавим, что значительное похолодание по всей территории Украины ведет к росту потребления электроэнергии, что может привести к дефициту в энергосистеме. Однако на возможные ограничения влияет не только погода.