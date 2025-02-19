Атмосферний фронт принесе із собою сніг: де в Україні очікувати опади 20 лютого (карта)

В цей день варто бути уважними на дорогах, адже очікується ожеледиця та місцями невеликий сніг.

Related video

В четвер, 20 лютого, в Україну переміститься атмосферний фронт. Температура повітря вночі очікується до -17, вдень — до +1. Про це повідомляє "Укргідромедцентр".

Там зазначили, що 20 лютого з півночі в Україну переміститься атмосферний фронт. У зв'язку з цим очікується невеликий сніг. Проте за фронтом атмосферний тиск швидко зростатиме — це зумовить в північних та західних областях вдень погоду без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північний, 5–10 м/с. На дорогах — місцями ожеледиця.

Температура вночі очікується -6…-11 градусів, в Карпатах та східних областях — до -12…-17 градусів. Вдень температура повітря буде -3…-8 градусів, на заході та півдні країни — від -4 градусів до +1.

Погода в Києві

В столиці в четвер, 20 лютого, буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів.

Вітер очікується переважно північний, 5–10 м/с. Температура вночі буде -7…-9 градусів, вдень -4…-6 градусів.

Зазначимо, що в українських Карпатах 19 лютого фіксували температуру до -30. Вдень стовпчик термометра показував -25. Загалом синоптики попереджають українців, що морози ще трохи побудуть в Україні, а потепління прийде з 25 лютого.

Додамо, що значне похолодання по всій території України веде до зростання споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту в енергосистемі. Однак на можливі обмеження впливає не лише погода.