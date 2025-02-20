Веком по несколько сотен тысяч лет: из Украины в США пытались вывезти зубы мамонтов (фото)

Во время контроля таможенники обнаружили в одной из посылок непонятные пластины. С помощью экспертов удалось установить, что это два коренных зуба разных мамонтов, которые направлялись в США.

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Из Украины под видом "креативных художественных заготовок" стоимостью 10 долларов в международной перевозке пытались вывезти зубы мамонтов — млекопитающих, которые вымерли несколько сотен тысяч лет назад. Их обнаружили киевские таможенники, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что во время контроля международных почтовых отправлений таможенники в одной из посылок обнаружили 6 тяжелых декоративных пластин непонятного происхождения. Посылка ехала из Полтавской области в Соединенные Штаты Америки. Находка была сразу отправлена на экспертизу.

Эксперты Национального научно-природоведческого музея определили, что обнаруженные в посылке пластины — это два коренных зуба разных мамонтов. Предполагается, что животным, которым принадлежали зубы, было 15 и 50 лет. Жили они до палеолита, в эпоху плейстоцена, то есть 305-130 тысяч лет назад. Такие образцы встречаются не часто и имеют культурную, научную, музейную и образовательную ценность.

Каждый зуб был разрезан по горизонтали на три части, все элементы декорированы смолой. После этих вмешательств данные образцы потеряли естественный цемент, а также корни. Сейчас они изъяты.

Напомним, что 7 февраля на Киевщине в Фастовском районе из психиатрического учреждения сбежал опасный преступник — серийный убийца и маньяк. Только 10 февраля было сообщение о том, что мужчину удалось найти.

Через несколько дней, 12 февраля, стало известно, что на Киевщине судья по поддельным документам уехал на Карибы. Теперь в отношении него возбуждено уголовное производство.