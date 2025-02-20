Віком по кількасот тисяч років: з України до США намагались вивезти зуби мамонтів (фото)

Під час контролю митники виявили в одній із посилок незрозумілі пластини. За допомогою експертів вдалось встановити, що це два корінних зуби різних мамонтів, які прямували до США.

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З України під виглядом "креативних художніх заготовок" вартістю 10 доларів в міжнародному перевезенні намагались вивезти зуби мамонтів — ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Їх виявили київські митники, повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

У відомстві розповіли, що під час контролю міжнародних поштових відправлень митники в одній із посилок виявили 6 важких декоративних пластин незрозумілого походження. Посилка їхала з Полтавської області до Сполучених Штатів Америки. Знахідка була відразу відправлена на експертизу.

Експерти Національного науково-природничого музею визначили, що виявлені в посилці пластини — це два корінних зуби різних мамонтів. Припускається, що тваринам, яким належали зуби, було 15 та 50 років. Жили вони до палеоліту, в епоху плейстоцену, тобто 305-130 тисяч років тому. Такі зразки зустрічаються не часто і мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність.

Кожен зуб був розрізаний по горизонталі на три частини, всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань дані зразки втратили природний цемент, а також коріння. Наразі їх вилучено.

Нагадаємо, що 7 лютого на Київщині у Фастівському районі з психіатричного закладу втік небезпечний злочинець — серійний вбивця і маніяк. Лише 10 лютого було повідомлення про те, що чоловіка вдалось знайти.

Через декілька днів, 12 лютого, стало відомо, що на Київщині суддя за підробленими документами поїхав на Кариби. Тепер відносно нього порушене кримінальне провадження.