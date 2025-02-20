Пострадали три машины: в Одессе прогремел взрыв (фото)
На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Взрыв прогремел около 16:40.
Вечером 20 февраля в Одессе прогремел взрыв, в результате которого повреждены три автомобиля. Об этом сначала сообщили местные телеграм-каналы.
По данным журналистов Суспільного, взрыв прогремел около 16:40. В ГСЧС сообщили, что на место происшествия направляются специалисты.
Тем временем в местных телеграм-каналах сообщили, что на проспекте Шевченко был взорван автомобиль. Как отмечают свидетели, пожара после взрыва не было.
Полиция Одесской области впоследствии подтвердила подрыв авто.
"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Одессе. Предварительно, в результате детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. К счастью, люди не пострадали", — отметила пресс-служба полиции.
На месте происшествия в Приморском районе работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства.
Напомним, в оккупированном Бердянске взорвали авто коллаборанта.
Также Фокус писал о взрыве в Николаеве, в результате которого пострадали военные.