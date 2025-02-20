Постраждали три автівки: в Одесі пролунав вибух (фото)

На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Вибух пролунав близько 16:40.

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Увечері 20 лютого в Одесі пролунав вибух, унаслідок якого пошкоджено три автівки. Про це спочатку повідомили місцеві телеграм-канали.

За даними журналістів Суспільного, вибух пролунав близько 16:40. У ДСНС повідомили, що на місце події прямують фахівці.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах повідомили, що на проспекті Шевченка був підірваний автомобіль. Як зазначають свідки, пожежі після вибуху не було.

В Одесі підірвали авто Фото: @odessa_infonews

Поліція Одеської області згодом підтвердила підрив авто.

"Поліція встановлює обставини вибуху в Одесі. Попередньо, унаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. На щастя, люди не постраждали", — зазначила пресслужба поліції.

В Одесі підірвали авто Фото: Нацполіція

На місці події в Приморському районі працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Фахівці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську підірвали авто колаборанта.

Також Фокус писав про вибух у Миколаєві, унаслідок якого постраждали військові.