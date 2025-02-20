В ближайшее время нас ждет мирный договор, а потом выборы, — нардеп Скороход (видео)

В Раде рассматривают 2 варианта — выборы после войны и выборы до подписания мирного соглашения. Депутаты не исключают внесения изменений в избирательное законодательство.

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В ближайшее время Украину ждет мирный договор, а затем — президентские, парламентские и местные выборы,. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявила народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход.

По ее словам, в кулуарах Верховной Рады активно обсуждают вопрос проведения выборов и идет подготовка к ним.

"Как только будет подписан мирный договор, этого ожидают в ближайшее время. Тогда нас ждут президентские, парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка, это — факт", — сказала Анна Скороход.

Она добавила, что также обсуждают то, как будут проводиться выборы до подписания мирного соглашения. Она говорит, что депутаты не могут прийти к пониманию того, как будут обеспечиваться выборы для всех, в частности, для военных.

Анна Скороход отметила, что в комитете готовятся какие-то изменения в избирательный Кодекс и есть понимание того, что будут вноситься изменения и в реестры избирателей.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что готов провести выборы, если будет закончена война, что предусмотрено Конституцией Украины.

Между тем, подавляющее большинство граждан, опрошенных на улицах Киева, высказалось против выборов во время войны.