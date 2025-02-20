"Надежда очень призрачная": украинцы высказались о выборах и нападках Трампа на Зеленского

Теоретически, выборы могут быть проведены, но только если США и другие союзники пришлют свои войска после прекращения огня и будут патрулировать их на линии фронта, что Трамп исключил.

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Россия имеет целью во время выборов перессорить украинских политиков, а потом, когда власть сменится, пойти снова войной с новой силой. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как отмечает СМИ, критика Дональдом Трампом украинского президента имела противоположный эффект у украинцев, они больше сплотились вокруг Владимира Зеленского и высказались против проведения выборов.

Украинцы и политики в основном выступают против выборов

Bloomberg опросил людей на улице и подавляющее большинство из них считает, что своими нападками Трамп хочет заставить Зеленского пойти на уступки.

"Заявления Трампа по Украине похожи на бред сумасшедшего — все перевернуто с ног на голову. Хочется надеяться, что Америка — это не только Трамп, но пока что надежда очень призрачная", — говорит киевская пенсионерка Алла Лесина, 65 лет. .

Люди, опрошенные на улице, не могут понять, как Трамп может так легко отвергнуть то, что сделала Россия — и все еще делает. Негативная реакция также была быстрой в социальных сетях, в частности со стороны некоторых известных критиков Зеленского.

Мэр Киева Виталий Кличко, бывший боксер-профессионал, чьи отношения с Зеленским в последнее время становятся все более напряженными, поскольку он обвинил президента в попытках подчинить столичную власть, назвал из США "странно эмоциональными" и призвал к единству.

"Сегодня важны не выборы, не какая-то внутренняя борьба или политические амбиции. Это трезвый ум, все вместе работают ради общей цели — защиты своей страны", — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Bloomberg отмечает, что доверие людей к Зеленскому, которое постепенно падало в течение последних трех лет, восстановилось до 57% в феврале, когда Трамп начал "класть на весы" Украину. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), это первое улучшение с момента пика его популярности в мае 2022 года после начала широкомасштабного вторжения России.

"Зеленский не идеален, но он достаточно умен", — сказал 35-летний Алексей Донец, тренер тренажерного зала, который отверг идею проведения выборов во время войны как "чушь".

Результаты соцопроса КМИС

Теоретически, отмечает Bloomberg, выборы могут быть проведены, но только если США и другие союзники пришлют свои войска после прекращения огня и будут патрулировать их на линии фронта, что Трамп исключил. Дополнительный риск заключается в том, что Трампу может быть недостаточно даже перспективы отказа от Зеленского.

"Наиболее жизнеспособным кандидатом на его замену является бывший главнокомандующий Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, который до сих пор воздерживался от раскрытия своих политических планов. Тем не менее, человек, известный как "железный генерал", также, вероятно, не захочет согласиться на требования России уступить украинскую территорию, сократить армию и пообещать никогда не вступать в НАТО", — говорится в сообщении.

Результаты соцопроса КМИС

Как реагируют украинцы на обвинения Трампа в развязывании войны

Как пишет издание, несмотря на то, что Украина смогла освободить значительную часть захваченных Россией территорий, продолжается размышление о том, мог ли Зеленский лучше подготовиться к вторжению. Но необоснованное утверждение Трампа о том, что в первую очередь виновата Украина, разозлило многих.

Некоторые ссылались на пакт Молотова-Риббентропа 1939 года, который разделил Восточную Европу на сферы влияния Советской и нацистской Германии.

"Трамп относится к Украине как к пешке на геополитической шахматной доске", — сказал 42-летний Иван Дармороз, который преподает шахматы в детском саду.

"Эти сигналы, которые сейчас подают Украине, возможно, это сделано для того, чтобы деморализовать нас и подготовить к принятию любой альтернативы", — сказала 44-летняя Надежда Бородюх, учительница, которая также работает уборщицей офисов в Киеве.

Напомним, что источники в окружении Дональда Трампа говорят, что возмущение американского президента нарастало до среды и дошло до апогея, когда ему передали последние высказывания Зеленского. Он бурно на них отреагировал и по дороге в гольф-клуб лично написал гневный пост в соцсети.

Позже во время выступления в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде президент США Дональд Трамп заявил о своей личной симпатии к Владимиру Зеленскому. Однако эти слова прозвучали после того, как он безосновательно обвинил президента Украины в развязывании войны с Россией.