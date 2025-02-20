"Надія дуже примарна": українці висловилися про вибори і нападки Трампа на Зеленського

Теоретично, вибори можуть бути проведені, але лише якщо США та інші союзники надішлють свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть їх на лінії фронту, що Трамп виключив.

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Росія має на меті під час виборів пересварити українських політиків, а потім, коли влада зміниться, піти знову війною із новою силою. Про це пише видання Bloomberg.

Як зазначає ЗМІ, критика Дональдом Трампом українського президента мала протилежний ефект у українців, вони більше згуртувалися навколо Володимира Зеленського і висловилися проти проведення виборів.

Українці і політики здебільшого виступають проти виборів

Bloomberg опитав людей на вулиці і переважна більшість із них вважає, що своїми нападками Трамп хоче змусити Зеленського піти на поступки.

"Заяви Трампа щодо України схожі на марення божевільного — все перевернуто з ніг на голову. Хочеться сподіватися, що Америка — це не тільки Трамп, але поки що надія дуже примарна", — каже київська пенсіонерка Алла Лесіна, 65 років. .

Люди, опитані на вулиці, не можуть зрозуміти, як Трамп може так легко відкинути те, що зробила Росія — і все ще робить. Негативна реакція також була швидкою в соціальних мережах, зокрема з боку деяких відомих критиків Зеленського.

Мер Києва Віталій Кличко, колишній боксер-професіонал, чиї стосунки із Зеленським останнім часом стають все більш напруженими, оскільки він звинуватив президента в спробах підкорити столичну владу, назвав зі США "дивно емоційними" та закликав до єдності.

"Сьогодні важливі не вибори, не якась внутрішня боротьба чи політичні амбіції. Це тверезий розум, усі разом працюють заради спільної мети — захисту своєї країни", — написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Bloomberg наголошує, що довіра людей до Зеленського, яка поступово падала протягом останніх трьох років, відновилася до 57% у лютому, коли Трамп почав "класти на ваги" Україну. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), це перше покращення з моменту піку його популярності у травні 2022 року після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

"Зеленський не ідеальний, але він досить розумний", — сказав 35-річний Олексій Донець, тренер тренажерного залу, який відкинув ідею проведення виборів під час війни як "нісенітницю".

Результати соцопитування КМІС

Теоретично, зазначає Bloomberg, вибори можуть бути проведені, але лише якщо США та інші союзники надішлють свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть їх на лінії фронту, що Трамп виключив. Додатковий ризик полягає в тому, що Трампу може бути недостатньо навіть перспективи відмови від Зеленського.

"Найбільш життєздатним кандидатом на його заміну є колишній головнокомандувач Валерій Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, який досі утримувався від розкриття своїх політичних планів. Тим не менш, людина, відома як "залізний генерал", також, ймовірно, не захоче погодитися на вимоги Росії поступитися українською територією, скоротити армію та пообіцяти ніколи не вступати в НАТО", — йдеться в повідомленні.

Результати соцопитування КМІС

Як реагують українці на обвинувачення Трампа у розв'язанні війни

Як пише видання, незважаючи на те, що Україна змогла звільнити значну частину захоплених Росією територій, триває роздум про те, чи міг Зеленський краще підготуватися до вторгнення. Але необґрунтоване твердження Трампа про те, що в першу чергу винна Україна, розлютило багатьох.

Дехто посилався на пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року, який розділив Східну Європу на сфери впливу Радянської та нацистської Німеччини.

"Трамп ставиться до України як до пішака на геополітичній шахівниці", — сказав 42-річний Іван Дармороз, який викладає шахи в дитячому садку.

"Ці сигнали, які зараз подають Україні, можливо, це зроблено для того, щоб деморалізувати нас і підготувати до прийняття будь-якої альтернативи", — сказала 44-річна Надія Бородюх, вчителька, яка також працює прибиральницею офісів у Києві.

Нагадаємо, що джерела в оточенні Дональда Трампа кажуть, що обурення американського президента наростало до середи і дійшло апогею, коли йому передали останні висловлювання Зеленського. Він бурно на них відреагував і дорогою в гольф-клуб особисто написав гнівний пост в соцмережі.

Пізніше під час виступу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді президент США Дональд Трамп заявив про свою особисту симпатію до Володимира Зеленського. Однак ці слова пролунали після того, як він безпідставно звинуватив президента України у розв’язанні війни з Росією.