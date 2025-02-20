Найближчим часом на нас чекає мирний договір, а потім вибори, — нардепка Скороход (відео)

У Раді розглядають 2 варіанти — вибори після війни і вибори до підписання мирної угоди. Депутати не виключають внесення змін до виборчого законодавства.

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Найближчим часом на Україну чекає мирний договір, а потім — президентські, парламентські та місцеві вибори. Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход.

За її словами, в кулуарах Верховної Ради активно обговорюють питання проведення виборів і йдеться підготовка до них.

"Як тільки буде підписаний мирний договір, на це очікують найближчим часом. Тоді на нас чекають президентські, парламентські та місцеві вибори. Те, що нам треба перезавантаження, це — факт", — сказала Анна Скороход.

Вона додала, що також обговорюють те, як будуть проводитися вибори до підписання мирної угоди. Вона говорить, що депутати не можуть дійти до розуміння того, як будуть забезпечуватися вибори для всіх, зокрема для військових.

Анна Скороход зауважила, що в комітеті готуються якісь зміни до виборчого Кодексу і є розуміння того, що будуть вноситися зміни і до реєстрів виброців.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що готовий провести вибори, якщо буде закінчена війна, що передбачено Конституцією України.

Тим часом переважна більшість громадян, опитаних на вулицях Києва, висловилася проти виборів під час війни.