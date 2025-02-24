Весна на пороге: как изменится погода 25 февраля и чего ожидать 1 марта

Морозы уже понемногу переходят в плюсовую температуру. Над территорией Украины сейчас антициклон.

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Украинская синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ожидать украинцам в ближайшие дни. Традиционным прогнозом метеоролог поделилась в своем Facebook.

Погода на завтра, 25 февраля

25 февраля в Украине осадков не предвидится, поскольку над нашей территорией сейчас антициклон. Впрочем, уже можно ожидать потепления после недель морозов.

Низкая температура воздуха еще продержится, однако постепенно будет сдвигаться в сторону плюса.

В восточных областях ночью ожидается -10-16 градусов, в большинстве областей -7-12 градусов, на западе -2-8 градусов.

А днем на Левобережье будет -2-7 градусов, в западных областях уже предполагается +3+8 градусов.

Погода в Киеве на завтра, 25 февраля

В столице Украины во вторник осадки маловероятны. Ночью -8-10 градусов, днем температура воздуха будет приближаться к нулю.

Уже в ближайшие дни морозы постепенно будут ослабевать, а дни будут становиться теплее.

Осадки в начале весны

Первого марта ожидается мокрый снег и дождь.

В частности, Наталка Диденко в третью годовщину полномасштабной войны отметила, что каждый на своем месте должен заниматься своим делом.

"Прошло три года, но наши привычки, желания, мечты, маленькие и большие, абсолютное убеждение, что наши герои не зря погибли, что наши ВСУ и наши добровольцы лучшие в мире, что мы здесь есть и всегда будем — это уже навсегда!" — отметила метеоролог.

Напомним, как изменится погода в Украине.

Также Фокус писал о вероятном дефиците воды в Украине летом из-за теплой зимы.