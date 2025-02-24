Весна на порозі: як зміниться погода 25 лютого та чого очікувати 1 березня

Морози вже потроху переходять у плюсову температуру. Над територією України наразі панує антициклон.

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Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, на яку погоду очікувати українцям найближчими днями. Традиційним прогнозом метеорологиня поділилася у своєму Facebook.

Погода на завтра, 25 лютого

25 лютого в Україні опадів не передбачається, оскільки над нашою територією панує антициклон. Втім, уже можна очікувати потепління після тижнів морозів.

Низька температура повітря ще протримається, проте поступово зрушуватиме в бік плюсу.

У східних областях уночі очікується -10-16 градусів, у більшості областей -7-12 градусів, на заході -2-8 градусів.

А вдень на Лівобережжі буде -2-7 градусів, у західних областях уже передбачається +3+8 градусів.

Погода в Києві на завтра, 25 лютого

У столиці України у вівторок опади малоймовірні. Вночі -8-10 градусів, вдень температура повітря наближатиметься до нуля.

Уже найближчими днями морози поступово слабшатимуть, а дні ставатимуть теплішими.

Опади на початку весни

Першого березня очікується мокрий сніг та дощ.

Зокрема, Наталка Діденко в треті роковини повномасштабної війни наголосила, що кожен на своєму місці повинен займатися своєю справою.

"Минуло три роки, але наші звички, бажання, мрії, маленькі і великі, абсолютне переконання, що наші герої недаремно полягли, що наші ЗСУ і наші добровольці найкращі у світі, що ми тут є і завжди будемо — це вже назавжди!" — зазначила метеорологиня.

Нагадаємо, як зміниться погода в Україні.

Також Фокус писав про ймовірний дефіцит води в Україні влітку через теплу зиму.