Накроют снегопады: где в Украине ожидать осадков в марте (карта)

Календарная зима заканчивается, однако она "украдет" несколько дней весны. Пока не стоит прятать теплые вещи.

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В конце зимы украинцам стоит еще ожидать морозов и готовиться к осадкам в начале весны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Зима завершает свои дела, раскладывает бумаги по папкам, пакует чемоданы, набирает в термос кофе, потому что дорога дальняя, прихорашивается и готовит удобный флисовый костюм", — написала телеведущая.

Погода в Украине на завтра, 26 февраля

Ночью восточную часть Украины покроют морозы, ожидается -12-15 градусов, в большинстве областей -5-11 градусов, на западе -1-5 градусов.

Днем 26-го февраля в Украине предполагается от 2 тепла до 4 мороза, на востоке до -5-8 градусов. В западных областях ожидается +4+9 градусов.

Осадков можно не ожидать.

Погода в Киеве на завтра, 26 февраля

В столице будет сухая погода. Ночью -7-9 градусов, днем +1+3 градуса.

Погода на неделю в Украине на неделю

В течение недели по всей территории Украины температура воздуха будет двигаться вверх.

Погода в начале марта

С 1 марта повысится влажность и появятся осадки.

Метереологический ресурс Ventusky подтверждает данные об осадках в первые дни весны 2025 года. Киев и другие города Украины после потепления накроют снегопады, однако уже 3 марта они прекратятся и наступит настоящая весна.

Осадки в Украине 1 марта Фото: скріншот

Снег стоит ожидать в районах Прикарпатья, Буковины, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. Вечером снег будет в некоторых центральных районах Украины и на северо-востоке.

Напомним, Наталка Диденко рассказала о господстве антициклона над территорией Украины.

Ранее Фокус писал о возможности дефицита воды в Украине летом из-за теплой зимы.