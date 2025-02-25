Накриють снігопади: де в Україні очікувати на опади в березні (карта)

Календарна зима закінчується, проте вона "вкраде" кілька днів весни. Поки не варто ховати теплі речі.

Related video

Наприкінці зими українцям варто ще очікувати морозів та готуватися до опадів на початку весни. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Зима завершує свої справи, розкладає папери по течках, пакує валізи, набирає у термос кави, бо дорога далека, чепуриться і готує зручний флісовий костюм", — написала телеведуча.

Погода в Україні на завтра, 26 лютого

Вночі східну частину України покриють морози, очікується -12-15 градусів, у більшості областей -5-11 градусів, на заході -1-5 градусів.

Вдень 26-го лютого в Україні передбачається від 2 тепла до 4 морозу, на сході до -5-8 градусів. У західних областях очікується +4+9 градусів.

Опадів можна не очікувати.

Погода в Києві на завтра, 26 лютого

У столиці переважатиме суха погода. Вночі -7-9 градусів, вдень +1+3 градуси.

Погода на тиждень в Україні

Впродовж тижня по всій території України температура повітря рухатиметься вверх.

Погода на початку березня

З 1 березня підвищиться вологість та з'являться опади.

Метереологічний ресурс Ventusky підтверджує дані про опади в перші дні весни 2025 року. Київ та інші міста України після потепління накриють снігопади, проте вже 3 березня вони припиняться і настане справжня весна.

Опади в Україні 1 березня Фото: Скріншот

Сніг варто очікувати в районах Прикарпаття, Буковини, Хмельницької, Вінницької, Київської та Чернігівської областей. Ввечері сніг буде в деяких центральних районах України та на північному сході.

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла про панування антициклону над територією України.

Раніше Фокус писав про можливість дефіциту води в Україні влітку через теплу зиму.