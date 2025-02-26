Будет дискомфорт: прогноз погоды в Украине в конце февраля и в начале марта (карта)
Морозный воздух постепенно будет "сдавать пост" весенней температуре. Хотя и ночи потеплеют, однако днем облачная и влажная погода будет создавать дискомфорт.
В четверг, 27 февраля, украинцев будет ожидать постепенное потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
Погода в Украине на завтра, 27 февраля
Завтра, 27 февраля, в Украине самыми теплыми будут западные регионы, днем ожидается +5+11 градусов.
В восточных областях будет прохладнее, а именно -2-6 градусов. На остальной территории Украины 27 февраля в течение дня будет +1+5 градусов.
Впрочем, ночью до сих пор будет ощущаться зимняя температура: -5-12, на востоке -11-15 градусов, на западе -1-6 градусов.
Осадков в четверг можно не ожидать. На западе, вероятно, будет иногда облачно.
Погода в Киеве на завтра, 27 февраля
В столице осадки маловероятны. Ночью -5-7 градусов, днем потеплеет до +2+4 градусов.
Сухой морозный воздух постепенно будет "сдавать пост" более теплой температуре. Хотя и ночи потеплеют, однако днем облачная и влажная погода будет создавать дискомфорт, считает Наталка Диденко.
28-го февраля — 1, 2 марта в большинстве областей Украины будет мокро, ветрено. Также можно ожидать мокрый снег.
"Поэтому пока любуйтесь солнышком, у кого есть, готовьте головы и сосуды к изменению погоды и вместе уже вот-вот встречаем весну", — добавила ведущая.
Погода в начале марта
Метереологический ресурс Ventusky подтверждает данные об осадках в первые дни весны 2025 года. Столицу и другие города Украины после потепления накроют снегопады, однако уже 3 марта они прекратятся.
Напомним, где будут снегопады в первые дни марта.
Также Фокус писал об аномальных метелях в Японии.