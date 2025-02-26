Буде дискомфорт: прогноз погоди в Україні наприкінці лютого та на початку березня (карта)

Морозне повітря поступово "здаватиме пост" весняній температурі. Хоча й ночі потеплішають, проте вдень хмарна та волога погода створюватиме дискомфорт.

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У четвер, 27 лютого, на українців очікуватиме поступове потепління. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

Погода в Україні на завтра, 27 лютого

Завтра, 27 лютого, в Україні найтеплішими будуть західні регіони, вдень очікується +5+11 градусів.

У східних областях буде прохолодніше, а саме -2-6 градусів. На решті території України 27 лютого протягом дня буде +1+5 градусів.

Втім, уночі досі відчуватиметься зимова температура: -5-12, на сході -11-15 градусів, на заході -1-6 градусів.

Опадів у четвер можна не очікувати. На заході, ймовірно, буде інколи хмарно.

Хмарність в Україні 27 лютого Фото: ventusky.com

Погода в Києві на завтра, 27 лютого

У столиці опади малоймовірні. Вночі -5-7 градусів, вдень потепліє до +2+4 градусів.

Сухе морозне повітря поступово "здаватиме пост" теплішій температурі. Хоча й ночі потеплішають, проте вдень хмарна та волога погода створюватиме дискомфорт, вважає Наталка Діденко.

28-го лютого — 1, 2 березня в більшості областей України буде мокро, вітряно. Також можна очікувати мокрий сніг.

"Тому поки що милуйтеся сонечком, у кого є, готуйте голови та судини до зміни погоди і разом вже ось-ось зустрічаємо весну", — додала ведуча.

Погода на початку березня

Метереологічний ресурс Ventusky підтверджує дані про опади в перші дні весни 2025 року. Столицю та інші міста України після потепління накриють снігопади, проте вже 3 березня вони припиняться.

Нагадаємо, де будуть снігопади в перші дні березня.

Також Фокус писав про аномальні хуртовини в Японії.