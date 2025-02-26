"Масляна или Масленица": в сети разгорелся скандал из-за давнего праздника (фото, видео)

В сети предположили, что Масленица происходит из российских традиций. Впрочем, многие украинцы не согласились, из-за чего начались жаркие дискуссии.

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В социальной сети Х (Twitter) разгорелся скандал из-за празднования Масленицы. Фокус рассказывает, что произошло.

Пользовательница сети написала, что в ее окружении во Львове нет традиций, связанных с Масленицей. Она добавила, что у них этот праздник всегда ассоциировался с российскими традициями. Впрочем, многие украинцы не согласились, а пост уже собрал более 670 тысяч просмотров на фоне горячего обсуждения.

Фото: соцмережі

Сначала пользователи Х начали объяснять, что история Масленицы происходит еще со времен язычества и князя Владимира Великого.

Впоследствии украинцы стали шутить, что президент Дональд Трамп, который недавно отменил американские гранты, "отреагировал" на скандал с Масленицей.

"Если бы я был президентом, галичане никогда бы не знали такого слова!" — пишет пользователь сети.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

В частности, украинцы отметили, что ошибочное мнение о российском происхождении Масленицы означает, что у людей плохие знания о собственной стране и ее традициях.

"Блин — символ солнца, были проводы зимы и жгли чучело (масленица, марена, зимняя баба и другие названия в зависимости от региона). Почему мы должны сторониться своих корней", — пишут участники дискуссии.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Также украинцы отметили, что на украинском правильнее говорить "Масниця", а на этот праздник в основном делали вареники, а не блины.

В частности, в сети показали, как Масленицу праздновали в Харькове в 2016 году.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Между тем писатель и переводчик Остап Украинец объяснил, что иногда локальные традиции не попадают из села в город, поэтому теряются.

"Если в вашем регионе не празднуют масленицу/масницу, это означает: в вашем регионе пришли в упадок традиции празднования этого дня, потому что мясопуст является важным религиозным праздником; локальные традиции не попали в город и вы их не знаете. Это НЕ означает, что украинская традиция является российской", — написал Украинец.

Фото: соцмережі

Когда и как празднуют Масленицу

Праздник, похожий на украинскую Масленицу, празднуют во многих странах Европы. Это своеобразные проводы зимы и встреча весны. Для них характерны массовые гуляния, во время которых люди поют песни, устраивают костюмированные действа и вкусно едят.

Этот праздник не имеет четкой даты и зависит от того, когда начинается Великий пост. Обычно он приходится на конец зимы или начало весны. В Украине празднования продолжаются неделю, в этом году — с 24 февраля по 2 марта.

За рубежом аналогом Масленицы можно назвать праздник Марди Гра, то есть "жирный вторник". Это также последний день перед началом Великого поста, но уже католического.

Празднование "жирного вторника" в Новом Орлеане

Главное блюдо Масленицы — блины

Украинцы готовили блины, которые символизировали солнце, достаток и счастье. Их жарили в больших количествах, угощали родных, друзей и даже незнакомцев.

Гости и забавы

Масленица длилась целую неделю, и каждый день имел свое название и традиции. Организовывали ярмарки, катались на санях, водили хороводы, играли в народные игры.

Празднование Масленицы в пгт Калиновка

Сожжение чучела зимы

Главный ритуал — сожжение соломенного чучела зимы, что символизировало прощание с холодами и очищение от всего плохого перед встречей с весной.

Прощеное воскресенье

Последний день Масленицы — особенный. Украинцы просили прощения друг у друга, чтобы вступить в пост с чистой душой.

Напомним, украинцы отреагировали мемами на встречу Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Также Фокус писал о родительских субботах в Украине в 2025 году.