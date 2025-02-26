"Масляна чи Масниця": у мережі розгорівся скандал через давнє свято (фото, відео)

У мережі припустили, що Масляна походить з російських традицій. Втім, багато українців не погодилися, через що почалися палкі дискусії.

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У соціальній мережі Х (Twitter) розгорівся скандал через святкування Масляної/Масниці. Фокус розповідає, що сталося.

Користувачка мережі написала, що в її оточенні у Львові немає традицій, повʼязаних з Масляною. Вона додала, що в них це свято завжди асоціювалося з російськими традиціями. Втім, багато українців не погодилися, а допис уже зібрав понад 670 тисяч переглядів на фоні палкого обговорення.

Фото: соцмережі

Спочатку користувачі Х почали пояснювати, що історія Масляної походить ще з часів язичництва та князя Володимира Великого.

Згодом українці стали жартувати, що президент Дональд Трамп, який нещодавно скасував американські гранти, "відреагував" на скандал з Масляною.

"Якби я був президентом, галичани ніколи б не знали такого слова!" — пише користувач мережі.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Зокрема, українці наголосили, що хибна думка про російське походження Масляної означає, що в людей погані знання про власну країну та її традиції.

"Млин — символ сонця, були проводи зими та палили опудало (масляна, марена, зимова баба і інші назви залежно від регіону). Чому ми повинні цуратися свого коріння", — пишуть учасники дискусії.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Також українці наголосили, що правильніше казати "Масниця", а на це свято здебільшого робили вареники, а не млинці.

Зокрема, у мережі показали, як Масницю святкували в Харкові у 2016 році.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тим часом письменник та перекладач Остап Українець пояснив, що інколи локальні традиції не потрапляють із села в місто, тому губляться.

"Якщо у вашому регіоні не святкують масляну/масниці, це означає: у вашому регіоні занепали традиції святкування цього дня, бо м'ясопуст є важливим релігійним святом; локальні традиції не потрапили в місто і ви їх не знаєте. Це НЕ означає що українська традиція є російською", — написав Українець.

Фото: соцмережі

Коли та як святкують Масляну (Масницю)

Свято, схоже на українську Масницю, святкують у багатьох країнах Європи. Це своєрідні проводи зими та зустріч весни. Для них характерні масові гуляння, під час яких люди співають пісень, влаштовують костюмовані дійства та смачно їдять.

Це свято не має чіткої дати та залежить від того, коли починається Великий піст. Зазвичай воно припадає на кінець зими або початок весни. В Україні святкування тривають тиждень, цьогоріч — з 24 лютого по 2 березня.

За кордоном аналогом Масниці можна назвати свято Марді Гра, тобто "жирний вівторок". Це також останній день перед початком Великого посту, але вже католицького.

Святкування "жирного вівторка" в Новому Орлеані

Головна страва Масниці — млинці

Українці готували млинці, які символізували сонце, достаток і щастя. Їх смажили у великих кількостях, пригощали рідних, друзів та навіть незнайомців.

Гостини та забави

Масляна тривала цілий тиждень, і кожен день мав свою назву та традиції. Організовували ярмарки, каталися на санях, водили хороводи, грали в народні ігри.

Святкування Масляної в смт Калинівка

Спалення опудала зими

Головний ритуал — спалення солом’яного опудала зими, що символізувало прощання з холодами та очищення від усього поганого перед зустріччю з весною.

Прощена неділя

Останній день Масляної — особливий. Українці просили вибачення одне в одного, щоб вступити в піст із чистою душею.

Нагадаємо, українці відреагували мемами на зустріч Дональда Трампа і Еммануеля Макрона.

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