Українці відреагували на зустріч Макрона та Трампа мемами (фото)

Користувачі мережі пригадали, як президент Франції поводився на початку великої війни в Україні, намагаючись "зберегти обличчя Путіну". Тепер він знову "видає базу".

Related video

Попри те, що Еммануель Макрон та Дональд Трамп не приїхали до України на треті роковини повномасштабної війни, українці не залишили їх без уваги. Президент США та президент Франції зустрілися в Білому домі, зробивши низку заяв. Фокус зібрав найяскравіші реакції користувачів мережі на візит Макрона до Вашингтона.

Головною темою розмови двох політиків стало завершення російсько-української війни, на яке Європа та США мають різні точки зору. Під час зустрічі Трамп сказав, що Європа також захоче назад гроші, які давала Україні під час війни, що Макрон одразу заперечив. Зокрема, французький лідер наголосив, що саме Росія напала на Україну, тому українцям в першу чергу потрібно допомогти з відбудовою.

"Ні, якщо бути відвертим, ми платимо. Ми покриваємо 60% всього обсягу допомоги. Це відбувається так само, як у США: через кредити, гарантії та гранти", — сказав Макрон.

Як на зустріч Трампа і Макрона відреагували українці

Користувачі Х традиційно "видали" своє бачення події. Зокрема, жартували про вираз обличчя президента Франції під час заяв його американського колеги.

"Це той момент в розмові, коли розумієш, що місце твого співрозмовника в дурдомі", — пишуть українці.

Фото: соцмережі

Зокрема, користувачі мережі показали, як Трамп "протягує" руку росіянам, але Макрон з широкою посмішкою скидає їх вниз.

Фото: соцмережі

Також українці пригадали поведінку французького лідера на початку повномасштабної війни, який тоді намагався "зберегти обличчя Путіна".

"Скажіть мені хтось в березні 2022, що Макрон буде поводитись так. Я б сміялася сорок хвилин", — пишуть користувачі мережі.

Фото: соцмережі

Окрім цього, користувачі Х намалювали карикатуру, на якій Путін тримає маленького Трампа біля мікрофона.

Фото: соцмережі

Зокрема, українці пожартували щодо угоди про рідкісноземельні метали, яку Трамп хоче підписати з українцями.

"Що значить "поставили на лічильник"", — "запитує" американський президент після пресконференції Зеленського.

Фото: соцмережі

Також українці пожартували, що Макрон "презентував Трампу перший добутий мінерал", коли доторкнувся до носа.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

"Другий день поспіль мій настрій тримається на тому, як зверхньо і відверто Макрон сміється Трампу прямо в обличчя у відповідь на кожне його слово. Туди його", — пишуть українці.

Також користувачі мережі зазначили, що французький лідер "знову почав видавати базу".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Нагадаємо, чому американці підтримали РФ на засіданні ООН.

Раніше Фокус писав про реакцію мережі на пресконференцію Володимира Зеленського.