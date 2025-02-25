Украинцы отреагировали на встречу Макрона и Трампа мемами (фото)

Пользователи сети вспомнили, как президент Франции вел себя в начале большой войны в Украине, пытаясь "сохранить лицо Путину". Теперь он снова "выдает базу".

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Несмотря на то, что Эммануэль Макрон и Дональд Трамп не приехали в Украину на третью годовщину полномасштабной войны, украинцы не оставили их без внимания. Президент США и президент Франции встретились в Белом доме, сделав ряд заявлений. Фокус собрал самые яркие реакции пользователей сети на визит Макрона в Вашингтон.

Главной темой разговора двух политиков стало завершение российско-украинской войны, на которое Европа и США имеют разные точки зрения. Во время встречи Трамп сказал, что Европа также захочет назад деньги, которые давала Украине во время войны, на что Макрон сразу возразил. В частности, французский лидер подчеркнул, что именно Россия напала на Украину, поэтому украинцам в первую очередь нужно помочь с восстановлением.

"Нет, если быть откровенным, мы платим. Мы покрываем 60% всего объема помощи. Это происходит так же, как в США: через кредиты, гарантии и гранты", — сказал Макрон.

Как на встречу Трампа и Макрона отреагировали украинцы

Пользователи Х традиционно "выдали" свое видение события. В частности, шутили о выражении лица президента Франции во время заявлений его американского коллеги.

"Это тот момент в разговоре, когда понимаешь, что место твоего собеседника в дурдоме", — пишут украинцы.

Фото: соцмережі

В частности, пользователи сети показали, как Трамп "протягивает" руку россиянам, но Макрон с широкой улыбкой сбрасывает их вниз.

Фото: соцмережі

Также украинцы припомнили поведение французского лидера в начале полномасштабной войны, который тогда пытался "сохранить лицо Путина".

"Скажите мне кто-то в марте 2022, что Макрон будет вести себя так. Я бы смеялась сорок минут", — пишут пользователи сети.

Фото: соцмережі

Кроме этого, пользователи Х нарисовали карикатуру, на которой Путин держит маленького Трампа у микрофона.

Фото: соцмережі

В частности, украинцы пошутили относительно соглашения о редкоземельных металлах, которое Трамп хочет подписать с украинцами.

"Что значит "поставили на счетчик"", — "спрашивает" американский президент после пресс-конференции Зеленского.

Фото: соцмережі

Также украинцы пошутили, что Макрон "презентовал Трампу первый добытый минерал", когда прикоснулся к носу.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

"Второй день подряд мое настроение держится на том, как свысока и откровенно Макрон смеется Трампу прямо в лицо в ответ на каждое его слово. Туда его", — пишут украинцы.

Также пользователи сети отметили, что французский лидер "снова начал выдавать базу".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Напомним, почему американцы поддержали РФ на заседании ООН.

Ранее Фокус писал о реакции сети на пресс-конференцию Владимира Зеленского.