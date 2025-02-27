"Грязное облако накроет Украину": что говорят в Укргидрометцентре об ухудшении состояния воздуха
В первых числах марта Украину может накрыть облако пыли и худшая ситуация с воздухом сложится возле Житомира, предупреждает сервис Ventusky. Впрочем, синоптики Укргидрометцентра призывают не доверять источникам из интернета.
В начале марта Украину якобы накроет "грязная" туча, из-за чего качество воздуха значительно ухудшится. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.
Как отмечается, загрязнение задержится во всех регионах страны в течение нескольких дней, начиная с первого дня весны. И в это время состояние воздуха в одних областях будет "нездоровым", а в других — "очень нездоровым".
Хуже всего, как показывают данные сайта, ситуация с воздухом сложится в Житомирской области.
В воскресенье, 2 марта, показатели загрязнения достигнут более 500 единиц, что считается "очень нездоровым уровнем".
В свою очередь синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что такого понятия как "грязное облако" вообще не существует, а информация о возможном ухудшении состояния воздуха не подтверждена.
Представительница "погодного ведомства" призвала не доверять непроверенным источникам из интернета, отметив, что обо всех загрязнениях и опасностях Укргидрометцентр сообщает заблаговременно.
Напомним, в феврале Ventusky уже прогнозировал пылевую бурю, которая двигалась из Польши, Сербии и Болгарии в Украину. Самый высокий уровень загрязнения тогда также ожидался в Житомире.
В Укргидрометцентре позже объяснили, что проблема заключается в устаревших базах данных, которые используют интерактивные платформы вроде Ventusky. На самом деле в Украине данные о выбросах не обновлялись уже более 11 лет.