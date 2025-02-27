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Украина

"Грязное облако накроет Украину": что говорят в Укргидрометцентре об ухудшении состояния воздуха

женщина, маска, улыбка
Фото: Freepic | Чистый воздух (иллюстративное фото)

В первых числах марта Украину может накрыть облако пыли и худшая ситуация с воздухом сложится возле Житомира, предупреждает сервис Ventusky. Впрочем, синоптики Укргидрометцентра призывают не доверять источникам из интернета.

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В начале марта Украину якобы накроет "грязная" туча, из-за чего качество воздуха значительно ухудшится. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.

Как отмечается, загрязнение задержится во всех регионах страны в течение нескольких дней, начиная с первого дня весны. И в это время состояние воздуха в одних областях будет "нездоровым", а в других — "очень нездоровым".

Хуже всего, как показывают данные сайта, ситуация с воздухом сложится в Житомирской области.

Ситуация с воздухом в Украине 2 марта по версии Ventusky Fullscreen
Ситуация с воздухом в Украине 2 марта по версии Ventusky

В воскресенье, 2 марта, показатели загрязнения достигнут более 500 единиц, что считается "очень нездоровым уровнем".

Ситуация с воздухом на Житомирщине 2 марта по версии Ventusky Fullscreen
Ситуация с воздухом на Житомирщине 2 марта по версии Ventusky

В свою очередь синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что такого понятия как "грязное облако" вообще не существует, а информация о возможном ухудшении состояния воздуха не подтверждена.

Наталья Птуха призывает не доверять непроверенным источникам Fullscreen
Наталья Птуха призывает не доверять непроверенным источникам

Представительница "погодного ведомства" призвала не доверять непроверенным источникам из интернета, отметив, что обо всех загрязнениях и опасностях Укргидрометцентр сообщает заблаговременно.

Напомним, в феврале Ventusky уже прогнозировал пылевую бурю, которая двигалась из Польши, Сербии и Болгарии в Украину. Самый высокий уровень загрязнения тогда также ожидался в Житомире.

В Укргидрометцентре позже объяснили, что проблема заключается в устаревших базах данных, которые используют интерактивные платформы вроде Ventusky. На самом деле в Украине данные о выбросах не обновлялись уже более 11 лет.