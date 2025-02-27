"Брудна хмара накриє Україну": що кажуть в Укргідрометцентрі про погіршення стану повітря

У перших числах березня Україну може накрити хмара пилу й найгірша ситуація з повітрям складеться у біля Житомира, попереджає сервіс Ventusky. Утім, синоптики Укргідрометцентру закликають не довіряти джерелам з інтернету.

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На початку березня Україну нібито накриє "брудна" хмара, через що якість повітря значно погіршиться. Про це свідчать дані погодного радару Ventusky.

Як зазначається, забруднення затримається в усіх регіонах країні протягом кількох днів, починаючи з першого дня весни. І у цей час стан повітря в одних областях буде "нездоровим", а в інших — "дуже нездоровим".

Найгірше, як показують дані сайту, ситуація із повітрям складеться у Житомирській області.

Ситуація з повітрям в Україні 2 березня по версії Ventusky

У неділю, 2 березня, показники забруднення досягнуть понад 500 одиниць, що вважається "дуже нездоровим рівнем".

Ситуація з повітрям на Житомирщині 2 березня по версії Ventusky

Своєю чергою синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що такого поняття як "брудна хмара" взагалі не існує, а інформація щодо можливого погіршення стану повітря не підтверджена.

Наталя Птуха закликає не довіряти неперевіреним джерелам

Представниця "погодного відомства" закликала не довіряти неперевіреним джерелам з інтернету, наголосивши, що про всі забруднення та небезпеки Укргідрометцентр повідомляє завчасно.

Нагадаємо, у лютому Ventusky вже прогнозував пилову бурю, яка рухалася з Польщі, Сербії та Болгарії в Україну. Найвищий рівень забруднення тоді також очікувався в Житомирі.

В Укргідрометцентрі пізніше пояснили, що проблема полягає в застарілих базах даних, які використовують інтерактивні платформи на кшталт Ventusky. Насправді в Україні дані про викиди не оновлювалися вже понад 11 років.