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Україна

"Брудна хмара накриє Україну": що кажуть в Укргідрометцентрі про погіршення стану повітря

жінка, маска, посмішка
Фото: Freepic | Чисте повітря (ілюстративне фото)

У перших числах березня Україну може накрити хмара пилу й найгірша ситуація з повітрям складеться у біля Житомира, попереджає сервіс Ventusky. Утім, синоптики Укргідрометцентру закликають не довіряти джерелам з інтернету.

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На початку березня Україну нібито накриє "брудна" хмара, через що якість повітря значно погіршиться. Про це свідчать дані погодного радару Ventusky.

Як зазначається, забруднення затримається в усіх регіонах країні протягом кількох днів, починаючи з першого дня весни. І у цей час стан повітря в одних областях буде "нездоровим", а в інших — "дуже нездоровим".

Найгірше, як показують дані сайту, ситуація із повітрям складеться у Житомирській області.

Ситуація з повітрям в Україні 2 березня по версії Ventusky Fullscreen
Ситуація з повітрям в Україні 2 березня по версії Ventusky

У неділю, 2 березня, показники забруднення досягнуть понад 500 одиниць, що вважається "дуже нездоровим рівнем".

Ситуація з повітрям на Житомирщині 2 березня по версії Ventusky Fullscreen
Ситуація з повітрям на Житомирщині 2 березня по версії Ventusky

Своєю чергою синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що такого поняття як "брудна хмара" взагалі не існує, а інформація щодо можливого погіршення стану повітря не підтверджена.

Наталя Птуха закликає не довіряти неперевіреним джерелам Fullscreen
Наталя Птуха закликає не довіряти неперевіреним джерелам

Представниця "погодного відомства" закликала не довіряти неперевіреним джерелам з інтернету, наголосивши, що про всі забруднення та небезпеки Укргідрометцентр повідомляє завчасно.

Нагадаємо, у лютому Ventusky вже прогнозував пилову бурю, яка рухалася з Польщі, Сербії та Болгарії в Україну. Найвищий рівень забруднення тоді також очікувався в Житомирі.

В Укргідрометцентрі пізніше пояснили, що проблема полягає в застарілих базах даних, які використовують інтерактивні платформи на кшталт Ventusky. Насправді в Україні дані про викиди не оновлювалися вже понад 11 років.