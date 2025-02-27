Осадки и морозные ночи: какая погода будет 28 февраля в Украине (карта)

Украинцам стоит подготовиться к осадкам из-за господства циклона. Впрочем, он продлится недолго.

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В конце зимы 2025 года Украину "посетит" небольшой циклон Reiner, из-за чего стоит ожидать осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своих соцсетях.

В частности, на территории Украины будет атмосферный фронт окклюзии — когда холодный фронт догоняет теплый и они объединяются в один. А это значит, что будут осадки.

Погода в Украине на завтра, 28 февраля

В последний день зимы в западных областях Украины циклон с фронтом обусловят дождь и мокрый снег. Кроме этого, будет порывистый юго-восточный ветер.

На остальной территории Украины в пятницу без существенных осадков.

Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской областях, ночью -10-15 градусов.

В большинстве областей Украины ночью -2-6 градусов, на западе около нуля.

В течение дня 28 февраля ожидается 0+6 градусов (в западных областях из-за осадков похолодает), только в восточной части на несколько градусов ниже, от 3 мороза до 2 тепла.

В Украину ненадолго зайдет циклон Фото: Наталка Діденко

Погода в Киеве на завтра, 28 февраля

В столице Украины ночью будет -2-4, днем +2+4. Во второй половине дня может усилиться ветер с юго-востока.

Осадки в последний день зимы в Киеве маловероятны.

Погода в начале марта 2025 года

Весна начнется влажной погодой со значительно более слабыми морозами ночью и прохладным днем.

"Потому что мы уже практически прошли вместе этот долгий темный зимний путь — впереди наша общая весна!" — подчеркнула Диденко.

Напомним, где будут снегопады в первые дни марта.

Также Фокус писал о том, почему украинцы будут испытывать дискомфорт от погоды в ближайшие дни.