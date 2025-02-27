Опади та морозні ночі: яка погода буде 28 лютого в Україні (карта)

Українцям варто підготуватися до опадів через панування циклону. Втім, він триватиме недовго.

Related video

Наприкінці зими 2025 до України "завітає" невеликий циклон Reiner, через що варто очікувати на опади. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своїх соцмережах.

Зокрема, на території України буде атмосферний фронт оклюзії — коли холодний фронт наздоганяє теплий і вони об'єднуються в один. А це означає, що будуть опади.

Погода в Україні на завтра, 28 лютого

В останній день зими в західних областях України циклон з фронтом зумовлять дощ та мокрий сніг. Окрім цього, буде рвучкий південно-східний вітер.

На решті території України в пʼятницю без істотних опадів.

Найхолодніше буде на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині, вночі -10-15 градусів.

У більшості областей України вночі -2-6 градусів, на заході близько нуля.

Впродовж дня 28 лютого очікується 0+6 градусів (у західних областях через опади похолоднішає), лише в східній частині на кілька градусів нижче, від 3 морозу до 2 тепла.

В Україну ненадовго зайде циклон Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві на завтра, 28 лютого

У столиці України вночі буде -2-4, вдень +2+4. У другій половині дня може посилитися вітер з південного сходу.

Опади в останній день зими в Києві малоймовірні.

Погода на початку березня 2025

Весна розпочнеться вологою погодою із значно слабшими морозами вночі та прохолодним днем.

"Бо ми вже практично пройшли разом цей довгий темний зимовий шлях — попереду наша спільна весна!" — наголосила Діденко.

Нагадаємо, де будуть снігопади в перші дні березня.

Також Фокус писав про те, чому українці відчуватимуть дискомфорт від погоди найближчими днями.