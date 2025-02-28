Готовимся к мокрому снегу и дождю: где в Украине пройдут осадки 1-2 марта (карта)

Постепенно в Украине будет теплеть. Впрочем, начало весны и атмосферный фронт принесут украинцам осадки в некоторых регионах.

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Первые дни весны принесут украинцам осадки, ведь территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своих соцсетях.

"Зима уходит и это на самом деле такое облегчение..." — написала ведущая.

Погода в Украине на выходные 1-2 марта

1-2 марта территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, поэтому украинцам стоит быть готовыми к дождю и мокрому снегу. Осадки будут перемещаться от западных регионов в направлении востока. Впрочем, восточные области Украины проведут выходные без осадков, но будет облачно.

Температура воздуха: ночью около нуля, на западе 0+4 градуса, в восточной части -2-9 градусов.

Днем в первые весенние выходные самой теплой ожидается погода в западных областях, +2+7 градусов.

На востоке будет прохладнее, 1-го марта -2-5 градусов, 2-го марта 0,-4 градуса.

На остальной территории Украины на выходные +1+5 градусов.

Территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода в Киеве на выходные 1-2 марта

В столице 1 марта ожидается мокрый снег, 2 марта будет облачно.

Температура воздуха днем 1 марта +1+3 градусов, на следующий день потеплеет до +3+5 градусов.

В целом в начале марта будет теплеть, однако с ветром и осадками.

Напомним, в Украину ненадолго зашел циклон Reiner.

Также Фокус писал о том, почему украинцы будут испытывать дискомфорт от погоды в ближайшие дни.