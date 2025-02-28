Готуємося до мокрого снігу та дощу: де в Україні пройдуть опади 1-2 березня (карта)

Поступово в Україні теплішатиме. Втім, початок весни та атмосферний фронт принесуть українцям опади в деяких регіонах.

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Перші дні весни принесуть українцям опади, адже територію України перетинатиме атмосферний фронт. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своїх соцмережах.

"Зима йде і це насправді така полегкість…" — написала ведуча.

Погода в Україні на вихідні 1-2 березня

1-2 березня територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому українцям варто бути готовими до дощу та мокрого снігу. Опади переміщуватимуться від західних регіонів у напрямку сходу. Втім, східні області України проведуть вихідні без опадів, але буде хмарно.

Температура повітря: вночі близько нуля, на заході 0+4 градуси, у східній частині -2-9 градусів.

Вдень у перші весняні вихідні найтеплішою очікується погода в західних областях, +2+7 градусів.

На сході буде прохолодніше, 1-го березня -2-5 градусів, 2-го березня 0,-4 градуси.

На решті території України на вихідні +1+5 градусів.

Територію України перетинатиме атмосферний фронт Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода в Києві на вихідні 1-2 березня

У столиці 1 березня очікується мокрий сніг, 2 березня буде хмарно.

Температура повітря вдень 1 березня +1+3 градусів, наступного дня потеплішає до +3+5 градусів.

Загалом на початку березня теплішатиме, проте із вітром та опадами.

Нагадаємо, в Україну ненадовго зайшов циклон Reiner.

Також Фокус писав про те, чому українці відчуватимуть дискомфорт від погоди найближчими днями.