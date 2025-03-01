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Украина

Март готовит сюрприз: в Украине температура подскочит до +20°C (фото)

ветка, дерево, весна, цветы
Фото: Freepic | Весна (иллюстративное фото)

В Украине ожидается значительное потепление. В некоторых регионах страны, как информирует служба прогнозов погоды Ventusky, температура воздуха составит 19-20 градусов.

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Со следующей недели в Украине начнется стремительное потепление, когда температура воздуха даже достигнет отметки в 20 градусов тепла. Такими данными оперирует погодный радар Ventusky.

Теплеть в стране начнет во вторник, 4 марта. В западных регионах и на юге температура днем составит 8-9 градусов. При этом на востоке будет лишь 1-3 градуса с отметкой "плюс".

Погода 4 марта Fullscreen
Погода в Украине 4 марта
Фото: скриншот

Следующие два дня, 5 и 6 марта, воздух будет прогреваться постепенно, увеличивая температуру до 11-12 градусов на западе и 13-15 на юге.

Погода 5 марта Fullscreen
Погода в Украине 5 марта
Фото: Скриншот
Погода 6 марта Fullscreen
Погода в Украине 6 марта
Фото: Скриншот

В пятницу, 7 марта, на большинстве территории Украины будет уже "жарко". В западных областях столбики термометров поднимутся до 19 градусов. На юге будет даже на градус холоднее, "всего" 18°. В центре ожидается 14-16, на севере и на востоке — около 10-12 градусов. Причем, в Донецкой и Луганской областях температура воздуха не поднимется выше +3+5 градусов.

Погода 7 марта Fullscreen
Погода в Украине 7 марта
Фото: Скриншот

Суббота, 8 марта, также отметится удивительно теплой, "летней" погодой с 16-20 градусами в западной и южной частях страны.

Погода в Украине 8 марта Fullscreen
Погода в Украине 8 марта
Фото: скриншот
Погода 8 марта Fullscreen
Погодная аномалия в Кременчугском районе Полтавской области 8 марта
Фото: скриншот

Но в Полтавской области Ventusky фиксирует пятно "погодной аномалии", где температура воздуха, согласно данным сервиса, составит от 0 до +5.

Уже в воскресенье, 9 марта, в стране постепенно похолодает, возвращаясь к привычным весенним температурам.

Погода 9 марта Fullscreen
Погода в Украине 9 марта

На западе страны, традиционно будет теплее, чем в других регионах. На Закарпатье температура воздуха составит 14-16 градусов, а на юге — 9-13 градусов. В центре, на востоке и на севере температура будет колебаться от +4 до +8 градусов.

Напомним, как сообщала синоптик Наталка Диденко, первые дни весны принесут украинцам осадки, ведь территорию страны будет пересекать атмосферный фронт.

Синоптик Игорь Кибальчич также рассказывал, что в Украине в течение выходных будет фиксироваться повышение температуры, а также небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем.