Березень готує сюрприз: в Україні температура підскочить до +20°C (фото)

В Україні очікується значне потепління. У деяких регіонах країни, як інформує служба прогнозів погоди Ventusky, температура повітря складатиме 19-20 градусів.

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З наступного тижня в Україні розпочнеться стрімке потепління, коли температура повітря навіть досягне позначки у 20 градусів тепла. Такими даними оперує погодний радар Ventusky.

Теплішати в країні почне у вівторок, 4 березня. У західних регіонах та на півдні температура вдень складе 8-9 градусів. При цьому на сході буде лише 1-3 градуси з позначкою "плюс".

Погода в Україні 4 березня Фото: скріншот

Наступні два дні, 5 та 6 березня, повітря прогріватиметься поступово, збільшуючи температуру до 11-12 градусів на заході та 13-15 на півдні.

Погода в Україні 5 березня Фото: Скріншот

Погода в Україні 6 березня Фото: Скріншот

У п'ятницю, 7 березня, на більшості території Україні буде вже "спекотно". У західних областях стовпчики термометрів підіймуться до 19 градусів. На півдні буде навіть на градус холодніше, "лише" 18°. У центрі очікується 14-16, на півночі та на сході — близько 10-12 градусів. Причому, на Донеччині та Луганщині температура повітря не підійметься вище +3+5 градусів.

Погода в Україні 7 березня Фото: Скріншот

Суббота, 8 березня, також відзначиться напрочуд теплою, "літньою" погодою з 16-20 градусами у західній та південній частинах країни.

Погода в Україні 8 березня Фото: скріншот

Погодна аномалія в Кременчуцькому районі Полтавській області 8 березня Фото: скріншот

Але у Полтавській області Ventusky фіксує пляму "погодної аномалії", де температура повітря, згідно з даними сервісу, складе від 0 до +5.

Вже у неділю, 9 березня, в країні поступово холоднішатиме, повертаючись до звичних весняних температур.

Погода в Україні 9 березня

На заході країни, традиційно буде тепліше, ніж у інших регіонах. На Закарпатті температура повітря складе 14-16 градусів, а на півдні — 9-13 градусів. У центрі, на сході та на півночі температура коливатиметься від +4 до +8 градусів.

Нагадаємо, як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, перші дні весни принесуть українцям опади, адже територію країни перетинатиме атмосферний фронт.

Синоптик Ігор Кібальчич також розповідав, що в Україні протягом вихідних фіксуватиметься підвищення температури, а також невеликі опади у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем.