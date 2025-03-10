Слухи об урагане и похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

Наталья Диденко отметила, что из-за замены теплой воздушной массы на холодную могут отзываться хронические болезни, болеть голова, давление будет "заворачивать не туда". В частности, синоптик прокомментировала слухи об урагане, который "прогнозируют" на 12 марта.

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В Украину после периода мартовского потепления идет похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Начнем синоптическую неделю с наконец-то ложки дегтя в эту фантастическую бочку практически апрельского меда", — отметила ведущая.

Похолодание в Украине

Уже 14 и 15 марта на севере и западе Украины температура воздуха днем существенно снизится: сначала до +6+12, далее до +2+7 градусов.

Юг, восток и центр немного "задержат" тепло, однако и там с 17-го марта начнется похолодание.

"О дождях или даже возможном мокром снеге (более вероятный на следующей неделе) пока не пишу, рано", — отметила Наталья Диденко.

Погода в Украине на завтра, 11 марта

Во вторник в Украине продлится теплая погода с дневной температурой воздуха +14+20 градусов.

Дожди пройдут на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей. Остальную территорию Украины осадки обойдут стороной.

В частности, будет порывистый ветер, который временами будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 метров в секунду и немного снижать температуру.

Также Диденко обратила внимание на слухи, которые ходят о якобы урагане, который ожидается в Украине 12 марта.

"Еще и еще раз! Не верьте написанному на заборе или на сомнительном ресурсе, не читайте это вслух, особенно при детях", — написала синоптик.

Погода в Киеве на завтра, 11 марта

В столице 11-го марта ожидается максимальная температура воздуха +17+19 градусов. Осадки маловероятны. Ветер порывистый, юго-западного направления.

Похолодание в столице начнется в субботу, также будет дождь. А в воскресенье хотя и похолодает, однако дождя не будет.

Погода в Киеве на 11 марта Фото: ventusky.com

В частности, Наталка Диденко отметила, что из-за замены теплой воздушной массы на холодную могут отзываться хронические болезни, болеть голова, давление будет "заворачивать не туда".

Напомним, в Украине бушует сильный ветер.

Также Фокус писал о похолодании в Украине в марте.