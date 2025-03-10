Чутки про ураган та похолодання: прогноз погоди на найближчі дні (карта)

Наталка Діденко наголосила, що через заміну теплої повітряної маси на холодну можуть озиватися хронічні недуги, боліти голова, тиск "завертатиме не туди". Зокрема, синоптикиня прокоментувала чутки про ураган, який "прогнозують" на 12 березня.

Related video

В Україну після періоду березневого потепління йде похолодання. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Почнемо синоптичний тиждень із нарешті ложки дьогтю у цю фантастичну бочку практично квітневого меду", — зазначила ведуча.

Похолодання в Україні

Уже 14 та 15 березня на півночі та заході України температура повітря вдень суттєво знизиться: спочатку до +6+12, далі до +2+7 градусів.

Південь, схід та центр трохи "затримають" тепло, проте й там із 17-го березня почнеться похолодання.

"Про дощі чи навіть можливий мокрий сніг (більш ймовірний на наступному тижні) поки що не пишу, зарано", — зазначила Наталка Діденко.

Погода в Україні на завтра, 11 березня

У вівторок в Україні триватиме тепла погода з денною температурою повітря +14+20 градусів.

Дощі пройдуть на Закарпатті, у Карпатах та подекуди у північних районах Рівненщини, Волині та Житомирщини. Решту території України опади обійдуть.

Зокрема, буде рвучкий вітер, який часом досягатиме сильних штормових поривів до 15-20 метрів за секунду і трохи знижуватиме температуру.

Також Діденко звернула увагу на чутки, які ширяться про начебто ураган, який очікується в Україні 12 березня.

"Ще і ще раз! Не вірте написаному на паркані чи на сумнівному ресурсі, не читайте це вголос, особливо при дітях", — написала синоптикиня.

Погода в Києві на завтра, 11 березня

У столиці 11-го березня очікується максимальна температура повітря +17+19 градусів. Опади малоймовірні. Вітер рвучкий, південно-західного напрямку.

Похолодання у столиці почнеться в суботу, також буде дощ. А в неділю хоча й похолоднішає, проте дощу не буде.

Погода в Києві на 11 березня Фото: ventusky.com

Зокрема, Наталка Діденко наголосила, що через заміну теплої повітряної маси на холодну можуть озиватися хронічні недуги, боліти голова, тиск "завертатиме не туди".

Нагадаємо, в Україні вирує сильний вітер.

Також Фокус писав про похолодання в Україні в березні.