Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 12 марта в Украине (карта)

Слухи об урагане, по словам Наталки Диденко, не соответствуют действительности. Однако во многих регионах Украины будет сильный ветер, местами штормовой.

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В Украину постепенно идет похолодание и бушует порывистый ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на завтра, 12 марта

На западе, севере и в Винницкой области пройдут дожди.

В южной части, в центральных областях и на востоке будет штормовой ветер юго-западного происхождения до 15-20 метров в секунду. На западе и севере — просто порывистый.

В северных районах Сумщины и Черниговщины температура опустится до +9+12 градусов.

А в большинстве областей Украины 12 марта будет +12+18, на юге и в центре местами до +18+20 градусов.

Погода в Киеве на завтра, 12 марта

В столице в среду, 12-го марта урагана, по словам Диденко, не предвидится, однако будет порывистый юго-западный ветер.

Порывы ветра в Киеве 12 марта Фото: ventusky.com

Также в Киеве пройдет дождь, который будет более интенсивным утром.

Температура воздуха в столице в среду будет +12+14 градусов.

Похолодание в Украине

Уже в субботу, 15-го марта, температура воздуха снизится в западных областях Украины.

А в воскресенье, 16-го марта, будет до +4+10 градусов.

Ранее Наталка Диденко говорила, что из-за замены теплой воздушной массы на холодную могут отзываться хронические недуги, болеть голова, а давление будет "заворачивать не туда".

Напомним, в Украине резко похолодает.

Также Фокус писал о слухах относительно урагана в Украине 12 марта.