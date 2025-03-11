Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 12 марта в Украине (карта)
Слухи об урагане, по словам Наталки Диденко, не соответствуют действительности. Однако во многих регионах Украины будет сильный ветер, местами штормовой.
В Украину постепенно идет похолодание и бушует порывистый ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на завтра, 12 марта
На западе, севере и в Винницкой области пройдут дожди.
В южной части, в центральных областях и на востоке будет штормовой ветер юго-западного происхождения до 15-20 метров в секунду. На западе и севере — просто порывистый.
В северных районах Сумщины и Черниговщины температура опустится до +9+12 градусов.
А в большинстве областей Украины 12 марта будет +12+18, на юге и в центре местами до +18+20 градусов.
Погода в Киеве на завтра, 12 марта
В столице в среду, 12-го марта урагана, по словам Диденко, не предвидится, однако будет порывистый юго-западный ветер.
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Также в Киеве пройдет дождь, который будет более интенсивным утром.
Температура воздуха в столице в среду будет +12+14 градусов.
Похолодание в Украине
Уже в субботу, 15-го марта, температура воздуха снизится в западных областях Украины.
А в воскресенье, 16-го марта, будет до +4+10 градусов.
Ранее Наталка Диденко говорила, что из-за замены теплой воздушной массы на холодную могут отзываться хронические недуги, болеть голова, а давление будет "заворачивать не туда".
Напомним, в Украине резко похолодает.
Также Фокус писал о слухах относительно урагана в Украине 12 марта.
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