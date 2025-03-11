Сильний вітер та дощ: прогноз погоди на 12 березня в Україні (карта)
Чутки про ураган, за словами Наталки Діденко, не відповідають дійсності. Проте в багатьох регіонах України буде сильний вітер, подекуди штормовий.
В Україну поступово йде похолодання та вирує рвучкий вітер. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні на завтра, 12 березня
На заході, півночі та Вінниччині пройдуть дощі.
У південній частині, у центральних областях та на сході буде штормовий вітер південно-західного походження до 15-20 метрів за секунду. На заході та півночі — просто рвучкий.
У північних районах Сумщини та Чернігівщини температура опуститься до +9+12 градусів.
А в більшості областей України 12 березня буде +12+18, на півдні та в центрі місцями до +18+20 градусів.
Погода в Києві на завтра, 12 березня
У столиці в середу, 12-го березня урагану, за словами Діденко, не передбачається, проте буде рвучкий південно-західний вітер.
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Також у Києві пройде дощ, який буде більш інтенсивним вранці.
Температура повітря в столиці в середу буде +12+14 градусів.
Похолодання в Україні
Уже в суботу, 15-го березня, температура повітря знизиться в західних областях України.
А в неділю, 16-го березня, буде до +4+10 градусів.
Раніше Наталка Діденко говорила, що через заміну теплої повітряної маси на холодну можуть озиватися хронічні недуги, боліти голова, а тиск "завертатиме не туди".
Нагадаємо, в Україні різко похолоднішає.
Також Фокус писав про чутки щодо урагану в Україні 12 березня.
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