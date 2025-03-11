Сильний вітер та дощ: прогноз погоди на 12 березня в Україні (карта)

Чутки про ураган, за словами Наталки Діденко, не відповідають дійсності. Проте в багатьох регіонах України буде сильний вітер, подекуди штормовий.

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В Україну поступово йде похолодання та вирує рвучкий вітер. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на завтра, 12 березня

На заході, півночі та Вінниччині пройдуть дощі.

У південній частині, у центральних областях та на сході буде штормовий вітер південно-західного походження до 15-20 метрів за секунду. На заході та півночі — просто рвучкий.

У північних районах Сумщини та Чернігівщини температура опуститься до +9+12 градусів.

А в більшості областей України 12 березня буде +12+18, на півдні та в центрі місцями до +18+20 градусів.

Погода в Києві на завтра, 12 березня

У столиці в середу, 12-го березня урагану, за словами Діденко, не передбачається, проте буде рвучкий південно-західний вітер.

Пориви вітру в Києві 12 березня Фото: ventusky.com

Також у Києві пройде дощ, який буде більш інтенсивним вранці.

Температура повітря в столиці в середу буде +12+14 градусів.

Похолодання в Україні

Уже в суботу, 15-го березня, температура повітря знизиться в західних областях України.

А в неділю, 16-го березня, буде до +4+10 градусів.

Раніше Наталка Діденко говорила, що через заміну теплої повітряної маси на холодну можуть озиватися хронічні недуги, боліти голова, а тиск "завертатиме не туди".

Нагадаємо, в Україні різко похолоднішає.

Також Фокус писав про чутки щодо урагану в Україні 12 березня.