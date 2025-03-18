Чиновник с Полтавщины заказал убийство местного предпринимателя за $5000: суд вынес приговор

Правоохранители инсценировали убийство предпринимателя и задержали заказчика, когда он должен был передать деньги киллеру. Таким образом чиновника обвинили в законченном покушении на умышленное убийство.

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В Полтавской области судили чиновника, который заказал убийство местного предпринимателя. Суд приговорил его к 10 годам заключения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, Кобеляцкий райсуд Полтавской области признал чиновника виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу.

Предпринимателя загримировали для правдоподобности фото

Работники ГБР установили, что планируется убийство предпринимателя, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды.

Сообщается, что глава общины конфликтовал с местным предпринимателем и впоследствии решил от него физически избавиться. Для этого он начал искать киллера.

За смерть оппонента чиновник был готов заплатить $5 000. Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями. Киллера он нашел и передал ему первую часть денег, вторую — пообещал заплатить, когда получит фотодоказательства смерти оппонента.

Работники ГБР, в рамках осуществления санкционированного контроля за совершением преступления, имитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с "трупом".

Напомним, что ранее сообщалось, что депутат Полтавского облсовета заказал убийство местного предпринимателя. Он планировал инсценировать его самоубийство и захватить его бизнес. Депутата разоблачила контрразведка и следователи СБУ.

Ранее сообщалось, что языковеда Ирину Фарион подозреваемый в ее убийстве пытался убить еще за 2 дня до того, как это произошло. Он не успел этого сделать, потому что женщина зашла в подъезд.