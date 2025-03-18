Чиновник с Полтавщины заказал убийство местного предпринимателя за $5000: суд вынес приговор
Правоохранители инсценировали убийство предпринимателя и задержали заказчика, когда он должен был передать деньги киллеру. Таким образом чиновника обвинили в законченном покушении на умышленное убийство.
В Полтавской области судили чиновника, который заказал убийство местного предпринимателя. Суд приговорил его к 10 годам заключения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Так, Кобеляцкий райсуд Полтавской области признал чиновника виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу.
Работники ГБР установили, что планируется убийство предпринимателя, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды.
Сообщается, что глава общины конфликтовал с местным предпринимателем и впоследствии решил от него физически избавиться. Для этого он начал искать киллера.
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За смерть оппонента чиновник был готов заплатить $5 000. Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями. Киллера он нашел и передал ему первую часть денег, вторую — пообещал заплатить, когда получит фотодоказательства смерти оппонента.
Работники ГБР, в рамках осуществления санкционированного контроля за совершением преступления, имитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с "трупом".
Напомним, что ранее сообщалось, что депутат Полтавского облсовета заказал убийство местного предпринимателя. Он планировал инсценировать его самоубийство и захватить его бизнес. Депутата разоблачила контрразведка и следователи СБУ.
Ранее сообщалось, что языковеда Ирину Фарион подозреваемый в ее убийстве пытался убить еще за 2 дня до того, как это произошло. Он не успел этого сделать, потому что женщина зашла в подъезд.
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