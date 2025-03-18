Чиновник з Полтавщини замовив вбивство місцевого підприємця за $5000: суд виніс вирок

Правоохоронці інсценували вбивство підприємця і затримали замовника, коли він мав передати гроші кілеру. Таким чином чиновника звинуватили у закінченому замаху на умисне вбивство.

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У Полтавській області судили чиновника, який замовив вбивство місцевого підпримця. Суд засудив його до 10 років ув'язнення. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, Кобеляцький райсуд Полтавської області визнав чиновника винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення.

Підприємця загримували задля правдоподібності фото

Працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця, для чого йде активний пошук виконавців з кримінального середовища.

Повідомляється, що голова громади конфліктував з місцевим підприємцем і згодом вирішив його фізично позбутися. Для цього він почав шукати кілера.

За смерть опонента чиновник був готовий заплатити $5 000. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Кілера він знайшов і передав йому першу частину грошей, другу — пообіцяв заплатити, коли отримає фотодокази смерті опонента.

Працівники ДБР, в межах здійснення санкціонованого контролю за вчиненням злочину, імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з "трупом".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що депутат Полтавської облради замовив вбивство місцевого підприємця. Він планував інсценувати його самогубство і захопити його бізнес. Депутата викрила контррозвідка та слідчі СБУ.

Раніше повідомлялося, що мовознавицю Ірину Фаріон підозрюваний у її вбивстві намагався вбити ще за 2 дні до того, як це сталося. Він не встиг цього зробити, бо жінка зайшла до під'їзду.