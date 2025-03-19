Получил 90% ожогов: на Харьковщине расследуют гибель прикованного к постели пациента интерната

В деле о гибели в пожаре пациента психоневрологического интерната на Харьковщине назначили ряд экспертиз.

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Правоохранители Харьковщины в настоящее время не имеют подозреваемого по делу о гибели прикованного к постели пациента психоневрологического диспансера. Под ним загорелся матрас, из-за чего он получил 90% ожогов тела и на следующий день умер. Об этом сообщает "Суспільне. Харьков".

"В рамках досудебного расследования по факту пожара в Комаровском психоневрологическом интернате назначено 14 экспертиз, из которых 9 уже завершены. Дело расследуется по ч. 2 ст. 270 УК Украины", — сообщили в полиции

Другую информацию ни полиция, ни прокуратура не разглашают, ссылаясь на ст. 222 УПК Украины.

Как пишет издание, происшествие случилось 4 января 2025 года в двухэтажном корпусе Комаровского психоневрологического интерната в Южном Харьковской области. Тогда произошел пожар — загорелся матрас в одной из комнат. На кровати находился пациент, он получил 90% ожогов тела и на следующий день умер.

Еще пятеро пациентов пострадали: один имеет ожоги 20% тела, четверо — надышались дыма.

В деле о гибели в пожаре пациента психоневрологического интерната на Харьковщине назначили ряд экспертиз, среди которых — комплексная электрохимическая, сообщила пресс-служба Харьковской ОГА со ссылкой на слова руководителя полиции региона Петра Токаря.

Напомним, что ранее в Запорожье армия РФ нанесла удар по жилой многоэтажке, в результате чего на месте попадания вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что в Киеве умерла 28-летняя женщина, которая жаловалась врачам на боль в груди и учащенное сердцебиение, но те отказались ее госпитализировать. Ее муж обвиняет врачей в халатности.