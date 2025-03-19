Отримав 90% опіків: на Харківщині розслідують загибель прикутого до ліжка пацієнта інтернату
У справі про загибель у пожежі пацієнта психоневрологічного інтернату на Харківщині призначили низку експертиз.
Правоохоронці Харківщині на цей час не мають підозрюваного у справі про загибель прикутого до ліжка пацієнта психоневрологічного диспансеру. Під ним загорівся матрац, через що він отримав 90% опіків тіла і наступного дня помер. Про це повідомляє "Суспільне. Харків".
"У межах досудового розслідування за фактом пожежі в Комарівському психоневрологічному інтернаті призначено 14 експертиз, з яких 9 вже завершено. Справу розслідують за ч. 2 ст. 270 КК України", — повідомили у поліції
Іншу інформацію ні поліція, ні прокуратура не розголошують, посилаючись на ст. 222 КПК України.
Як пише видання, подія сталася 4 січня 2025 року у двоповерховому корпусі Комарівського психоневрологічного інтернату в Південному Харківської області. Тоді сталася пожежа — зайнявся матрац в одній з кімнат. На ліжку перебував пацієнт, він отримав 90% опіків тіла і наступного дня помер.
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Ще п'ятеро пацієнтів постраждали: один має опіки 20% тіла, четверо — надихалися диму.
У справі про загибель у пожежі пацієнта психоневрологічного інтернату на Харківщині призначили низку експертиз, серед яких — комплексна електрохімічна, повідомила пресслужба Харківської ОВА з посиланням на слова керівника поліції регіону Петра Токаря.
Нагадаємо, що раніше в Запоріжжі армія РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці, в результаті чого на місці влучання спалахнула пожежа.
Також повідомлялося, що у Києві померла 28-річна жінка, яка скаржилася лікарям на біль у грудях і прискорене серцебиття, але ті відмовилися її госпіталізувати. Її чоловік звинувачує лікарів у недбальстві.
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